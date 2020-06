Ook Museum Het Hernhutter Huis is weer geopend

ZEIST - Het bestuur en de vrijwilligers van het museum zien ernaar uit om weer gasten te mogen ontvangen. In de afgelopen periode is het museum aangepast om te voldoen aan de 1,5 meter samenleving. Online reserveren is dan ook verplicht en dit kan vanaf vandaag via de website.



Het museum geeft een beeld van de geschiedenis en het leven van de Hernhutters. In de grote zaal krijgt u een goed beeld van de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente. In de twee kleinere zalen krijgt u inzicht in de bijzondere vieringen van de Hernhutters. Er is ook een filmzaal, waar u diverse filmen kunt bekijken over de Broedergemeente.

In deze periode kunnen 8 mensen gelijktijdig het museum bezoeken. Het museum houdt zich aan de adviezen van het RIVM. In het museum zijn aanwijzingen hoe bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Extra hygiëne maatregelen zorgen voor een schoon museum.



Door de maatregelen rond het coronavirus moeten bezoekers voorafgaand aan het bezoek reserveren. Dit kan op de website www.hethernhutterhuis.nl. De openingstijden zijn dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00. Voor een bezoek aan de cadeauwinkel met o.a. de hernhutter sterren en dagtekstenboekjes hoeft u niet te reserveren. De openingstijden zijn gelijk aan het museum. De winkel is op zondag en maandag gesloten. Museum Het Hernhutter Huis is te vinden op de Lageweg 27, 3703CA te Zeist.