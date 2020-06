Bertus Sondaar tekent surrealistische waarheid

zeist - De Zeister kunstschilder en tekenaar Bertus Sondaar (1951) heeft zich met vele jaren zelfstudie alle technieken inzake schilder- en tekenkunst en materiaalkennis eigen gemaakt. Van tekentechnieken tot de renaissance schilderkunst. Dat hij via het werk als restaurateur zelf kunst ging maken was een logische ontwikkeling. Nu exposeert hij zijn uiteenlopende werk in zijn atelier aan de St. Janshof 27 in Harderwijk. Niet helemaal naast de deur, maar het ritje er naartoe zeker waard.