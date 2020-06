Zeisterweg heeft eigen Buurt-AED geplaatst

odijk - Dit voorjaar is het gelukt om via een buurtinitiatief genoeg geld in te zamelen voor de aanschaf van een extra Buurt-AED op de Zeisterweg 25. Met dank aan JSO Elektrotechniek uit Odijk is de installatie van de Buurt-AED een feit. De AED hangt in een 24/7 toegankelijke buitenkast aan de muur bij de voordeur van Zeisterweg 25. Deze AED is het initiatief van de deelnemers van de Buurtpreventie-whatsappgroep Odijk Zuid-West, maar toegankelijk voor alle inwoners van Odijk bij een reanimatie oproep. Bij een 112 melding krijgen burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij hartslag.nu een oproep. Zij ontvangen de pincode en kunnen de AED ophalen en alvast starten met reanimeren tot de professionele hulpverleners er zijn. Bij een reanimatie telt iedere seconde. Snel starten met reanimeren vergroot de overlevingskans van de patiënt. Met deze AED zijn er nu 10 actieve AED's in Odijk. Er zijn inmiddels 79 geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen worden opgeroepen bij een melding. Het blijkt dat de meeste reanimatie situaties zich voordoen in thuissituaties of in de nabije omgeving. Reanimeren met behulp van een AED is een vaardigheid die goed te leren is. Bij voldoende belangstelling wil Sonja de Cocq een reanimatie cursus (met AED) organiseren. Aanmelden: fysiovrij@gmail.com.