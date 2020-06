odijk - Nu het ergste van de corona-crisis voorbij lijkt te zijn, willen mensen ook graag weer naar Het Snuffelhonk in Odijk. Maar het lekker snuffelen tussen de mooie tweedehands spullen, die voor een zacht prijsje een nieuw leven krijgen, laat nog even op zich wachten. Het Snuffelhonk is niet groot; de 1,5 meter regel is er niet te handhaven. Daarom blijft het Snuffelhonk nog tot september gesloten. Meer info op www.snuffelhonk.nl.