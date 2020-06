zapp your planet bij vocking van der sluijs

zeist - Vocking & Van der Sluijs Auto’s aan de Leeuweriklaan kreeg onlangs een filmploeg van Zapp Your Planet op bezoek. Rosalie Vocking en Babette Knoop hadden hun vaders hiervoor opgegeven. Rondom de garage in Zeist is het wat saai: veel tegels en weinig ruimte voor bijen. Daarnaast hebben hun vaders tijdens de coronatijd gewoon hard door moeten werken. Om ze op te vrolijken, vonden deze twee meiden wel dat ze een bijen-tuintje hebben verdiend. Kijk naar de tv-uitzending op 13, 14 en 17 juni op NPO3.