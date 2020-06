Gelukkig ook weer non-food op markt in Zeist

Vanaf donderdag 28 mei maken ook de non-food kramen weer deel uit van de markt in Zeist. Op donderdag en zaterdag staan de kramen met non-foodproducten (zoals bloemen en kleding) op ruime afstand van elkaar op het Emmaplein.

zeist - De kramen met etenswaren staan op ruime afstand van elkaar op het Marktplein (Voorheuvel). Zo kan iedereen zich aan de afstand van 1,5 meter houden. Aan bezoekers wordt gevraagd gericht boodschappen te doen. Dus de markt niet gebruiken voor een gezellig uitje. Het nuttigen van voedsel is niet toegestaan.

Druk en onveilig

De markt in Zeist werd op 23 maart gesloten door de gemeente Zeist omdat veel mensen zich niet hielden aan de vereiste afstand van 1,5 meter. De situatie was te druk en onveilig. Het college van burgemeester en wethouders heropende op 30 april de markt in afgeslankte vorm (alleen kramen met voedsel) en met veel meer afstand tussen de kramen. Onlangs besloot het college vanaf donderdag ook de non-food kramen in aangepaste opstelling en op een andere locatie dan de Voorheuvel (het Emmaplein) toe te staan.

Alert blijven

De huidige situatie is weliswaar beter dan die van enkele weken eerder, maar het gevaar is niet geweken. Iedereen wordt opgeroepen alert te blijven en de regels na te leven.