Ontmoetingen bij de slackline

Ellis Plokker

'Het is heerlijk om buiten lekker bezig te zijn'

Slacklinen: balans, concentratie en geduld

Slacklinen wordt in Nederland en België als sport zowel binnen als buiten beoefend. Naast de opgespannen band worden andere acrobatische oefeningen gedaan zoals trampolinespringen en jongleren. De sport wordt ook beoefend door klimmers en vergt veel concentratie en geduld. Andere vormen van deze sport zijn highlinen, op een band op grote hoogte tussen twee gebouwen en waterlinen, waarbij de band gespannen is boven water. Voor contact en filmpjes: slackned.nl

Linda Taal doet sinds een jaar aan slacklinen, balanceren op een slap gespannen band. Ze doet dat meestal in het Thorbeckeplantsoen in Zeist. Slacklinen lijkt op koorddansen, maar bij slacklinen is de band is plat en zo'n 2,5 cm breed. Linda wil anderen in Zeist inspireren om mee te doen.

Zeist – Ongeveer een jaar geleden ontmoette Linda Taal mensen die aan het slacklinen waren in het Wilhelminapark in Utrecht. Ze was meteen verknocht aan deze nieuwe sport, die in Nederland voornamelijk door jongeren in parken beoefend wordt. Ze begon zelf met oefenen in het Thorbeckeplantsoen in Zeist. Zowel volwassenen als kinderen blijven vaak even kijken naar wat ze doet. Linda vindt het leuk als mensen belangstelling tonen. “Mensen vinden het heel interessant en vragen vaak of ze het mogen proberen. Tijdens de lockdown kon ik daar niet zoveel mee. Ik kon kinderen die het wilden proberen niet even een hand geven. Soms lukte het wel, met een stok, of als hun ouders hun hand vasthielden.”

Om de lijn op te spannen doet Linda eerst beschermkleed om twee bomen, om de schors niet te beschadigen. Daarna stelt ze de band strak met een ratel. Eenmaal op de slackline probeert ze te balanceren. Dat vergt veel concentratie. Linda: “Je begint met een strak koord. Als je verder komt, wordt het koord slapper gespannen. Je bent als je op de band staat heel erg in het moment.” Tussen het slacklinen door oefent ze acrobatische trucs met hoepels, die ze zelf gemaakt heeft. De sfeer is ontspannen en open. Linda: “Ik vind dit gewoon heel mooi en inspirerend. En het is heerlijk om buiten lekker bezig te zijn.”

Linda wil meer mensen in Zeist vinden om samen mee te slacklinen. Ze wil zo mensen met elkaar verbinden. Uiteindelijk wil ze les geven in spelen met de hoepels en andere circusacts, zowel buiten als binnen, in het nieuwe WijkservicePunt in Vollenhove. En ze heeft plannen om volgend jaar een meerdaags festival te organiseren, daarover is ze in overleg met de gemeente.