Bonte specht laat van zich horen in het Panbos

ZEIST - Aart Aarsbergen - voormalig hoofdredacteur van National Geographic Nederland - liep vorige, week na maanden van corona-isolatie, met een vriend op een anderhalve-meter-afstand-wandeling door het Panbos. "Daar werden we verrast door het gekwetter van een jonge vogel. Het was al snel duidelijk uit welke boom het lawaai kwam. Een kleine bonte specht stak zijn kop uit een gat en probeerde met zijn gepiep de aandacht van zijn ouders te trekken. We stelden ons enigszins verdekt op en na niet al te lang wachten vloog een volwassen specht naar het nest en voerde het kuiken. Enige dagen later keerde ik op een avondwandeling met mijn vrouw naar het nest terug. Het kuiken maakte zo mogelijk nog meer lawaai. Ik had mijn fotocamera bij me en nadat we ons achter wat groen hadden verschanst, zagen we de jonge specht die steeds verder uit de nestholte naar voren kwam. Enkele dagen later ben ik weer naar de plek teruggekeerd, maar toen was het nest leeg. De vogel was gevlogen."