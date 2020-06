'Ik mis het gekletter van koffiekopjes'

Dees Wilgehof-Sodaar

dat er weer overal mensen lopen, dat lijkt me zo lekker

ondernemend in zeist

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Hoe worden zij geraakt en vooral: hoe gaan ze er mee om? Hun verhalen staan op www.OndernemendinZeist.nl, een belangeloos initiatief van Samen voor Zeist, Hart voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en een aantal zelfstandig professionals.





"Het is toch ondernemen met hindernissen, maar als Zeist een grote stad als Utrecht was geweest hadden we veel grotere klappen gehad."

zeist - Dat zegt Olaf Tigchelaar van boekhandel Kramer & van Doorn. "We kennen onze klanten, onze klanten kennen ons. We zijn eigenlijk gewoon doorgegaan tot groot plezier van iedereen. Mensen bellen ons gewoon op en zeggen: 'Ik koop het liefst via jullie'. We komen er nu achter dat we een heel trouwe klantenkring hebben en dat is fantastisch."

Uit beeld

"We hoefden natuurlijk ook niet dicht", gaat hij verder. "Je kunt wel zeggen ik ga dicht, maar dan weet je zeker dat je uit beeld verdwijnt en wij bieden iets aan wat mensen heel hard nodig hebben in een tijd dat alle vertier wegvalt. Daar gaat je boekhandelaarshart toch sneller van kloppen. Dan maar wat aanpassingen als plexiglasschermen en handschoenen. Dat doen we liever dan de deur dichtgooien en tegen boekenkopend Zeist zeggen 'zoek het maar uit'. Daarom zijn we ook gaan rondfietsen met bestellingen voor mensen die liever niet de deur uit willen. Ik ben zelf ook een paar keer op de fiets gesprongen en het plezier waarmee mensen je ontvangen alsof je een cadeau komt brengen! Dan fiets je weg en denk je: wat kan mij het schelen hoe lang ik moet fietsen. Dit is het waard."

Lekker kletsen

"Je winkel opendoen met allemaal regels is eigenlijk niet leuk. Ik heb het liefst dat mensen al kletsend binnenkomen, boeken uitzoeken, naar de kassa lopen en weer weggaan. Mijn hart zou opspringen als we weer op zaterdagmiddag een gezellige drukte hebben en de winkel weer leeft. Als het weer zo vol is in de winkel dat je alleen maar geroezemoes hoort, het gekletter van koffiekopjes aan de leestafel. Dat waar je ook kijkt er overal mensen lopen. Dat mensen weer onbezorgd naar binnen komen, dat lijkt me zo lekker!’

