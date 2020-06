Duurzaam en betaalbaar wonen

Van de redactie

een mooi ontwerp, midden in het centrum van zeist

Daadkracht

Met circa 350 medewerkers realiseert van Wanrooij woningbouw voor particuliere woonconsumenten, corporaties, beleggers en lokale overheden. Dat doen de bouwers veelal met vaste partners. Het handelsmerk? Duurzame relaties, korte lijnen, ondernemerschap, financiële stabiliteit en investeren in innovaties. Dát maakt Van Wanrooij een daadkrachtige samenwerkingspartner.

Op 3 juni tekenden Camiel Schuurmans van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist en Clemie van Wanrooij van het gelijknamige bouwbedrijf, het contract voor de bouw van 18 sociale, middeldure en vooral duurzame woningen op het voormalig terrein van zwembad De Geiser. Beide directeuren schudden elkaar Corona-proof de hand en bezegelden daarmee de samenwerking in dit voor Zeist unieke project.

zeist - In 2017 zette de gemeente Zeist het voormalig terrein van zwembad De Geiser te koop. De inzender met het meest aansprekende ontwerp zou als bouwer worden geselecteerd. De selectie deed de gemeente Zeist niet zelf, maar liet deze over aan de omwonenden in het centrum van Zeist.

Uniek project

Zo werd de firma Van Wanrooij uit Geffen (Noord Brabant) door de buurtbewoners geselecteerd. De ontwikkelende corporatie R.K. Zeist neemt 16 sociale en 2 middeldure huurappartementen af in dit duurzame project. “Een schitterende toevoeging aan het bezit”, vertelt een trotse directeur Camiel Schuurmans. “Het is niet alleen het mooi ontwerp met een schitterende ligging in het centrum van Zeist, wat dit project zo uniek maakt. Het feit dat wij écht betaalbare 'Nul Op de Meter' woningen kunnen aanbieden zorgt voor een serieuze besparing op de energielasten voor onze bewoners. Daarnaast draagt dit project bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze groene gemeente."

Duurzame samenwerking

De afgelopen maanden werkten R.K. Woningbouwvereniging en Van Wanrooij hard aan dit duurzame project. Die inspanningen resulteren nu in een duurzame samenwerking. Van Wanrooij bouwt echter meer dan het appartementencomplex. Naast de 18 appartementen worden ook 22 eengezinswoningen gebouwd. En ook die zijn Nul Op de Meter. R.K. Woningbouwvereniging en Van Wanrooij hopen de eerste woningen medio volgend jaar aan de eerste gelukkige bewoners te kunnen overdragen. Wonen in Zeist wordt er dan weer leuker op.