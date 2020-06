Slimme Timmy zoekt vertier

asieldier van de week

zeist - Hallo, ik ben Timmy. Ik ben slim, grappig, heel energiek en een echte persoonlijkheid. Ik vind het leuk om iets te ondernemen met tweevoeters. Alleen maar wandelen is saai, ik wil best meer uitdaging want ik ben te jong om de hele dag te niksen. Dus als ik een keer niet luister is dat waarschijnlijk uit verveling. Ik heb ze hier horen zeggen dat ik misschien wel kan speuren omdat ik slim ben en mijn neus wat laag bij de grond zit. Dat wil ik best eens proberen. En anders zoeken we samen toch een andere leuke activiteit? Ik wil graag leren. Honden en katten vind ik eigenlijk niet interessant. Meestal kijk ik een beetje de kat uit de boom. Kinderen geen bezwaar, maar misschien is het wel fijn als ze niet op mijn hoogte door de kamer kruipen. Aan meerijden in de auto ben ik niet gewend en vind ik ook niet zo leuk dus daar kan ik nog wel wat hulp bij gebruiken. Ik zoek een tweevoeter die het leuk vindt om heel veel met mij te doen. Eentje die net zoveel energie heeft als ik. Gaan we samen leuke dingen doen! Zullen we snel een keertje afspreken om kennis te maken? Ik heb er zin in!

Ras: onherleidbare bastaard. Geslacht: reu. Leeftijd: 17-02-2012. Kan met honden: nee. Kan met katten: ja. Kan bij kleine kinderen: Ja. Kan bij grote kinderen: Ja. Kan alleen thuis zijn: Ja.

Telefoon: 0343-491231; bezoek alleen op afspraak.