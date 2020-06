Waar komt Mijnhardt vandaan?

Purol, Dampo, Ivorol, ze komen allemaal van Mijnhardt

Maarten Bos

Medio juni worden de eerste huizen opgeleverd van het Mijnhardtproject aan de Utrechtse Weg-Kromme Rijnlaan. Waarom wordt deze nieuwbouw Mijnhardt genoemd? Zeistkenner Evert van Tellingen doet het uit de doeken.

"Andries Mijnhardt was apotheker-assistent en drogist en richtte op de plek waar nu de nieuwe huizen verrijzen in 1916 de farmaceutische fabriek Mijnhardt op. De onderneming bleef tot 1970 zelfstandig. Toen werd Mijnhardt overgenomen door Erdal uit Amersfoort. Het noodzakelijke onderzoek werd te duur voor het betrekkelijk kleine familiebedrijf. De fabriek ging weg uit Zeist en in 1972 en 1973 werden de in 1916 gebouwde bedrijfsgebouwen gesloopt. Toen het bedrijf ophield zelfstandig te bestaan waren er 75 mensen in dienst. Een paar van de alom bekende producten die Mijnhardt maakte bleven nog in de handel. Voor ouderen klinken namen als Purol, Dampo en Ivorol bekend in de oren. Deze producten werden door Andries zelf bedacht. Purol wordt nog altijd verkocht".

Zeister bier

"Mijnhardt was sinds 1928 beursgenoteerd. Ze verkochten wereldwijd en hadden ook een vestiging in Soerabaja. Ik heb zelf nog een aandeel Mijnhardt in mijn bezit. Ter nagedachtenis aan zijn eerste vrouw Elizabeth richtte Mijnhardt in 1929 het christelijke tijdschrift de Elisabethbode op. Dat blad bestaat nog steeds. Ik heb de zonen van Mijnhardt zelf gekend. Een van hen brouwde korte tijd het Zeister bier Nassau, dat tot in de jaren tachtig in onder meer Slot Zeist werd verkocht."

Anti-Duits

In de oorlog was Mijnhardt sterk anti-Duits. Hij was zelfs korte tijd gijzelaar van de Duitsers in Sint Michielsgestel. Hij had ook onderduikers in huis. Tot op hoge leeftijd bleef hij altijd stipt 's ochtends om 8 uur op kantoor verschijnen. In 1954 werd hij geridderd. In 1973 overleed hij, 94 jaar oud".

Zilverkamer

Evert is zelf stoffenhandelaar en woninginrichter en doet dat werk op zijn zeventigste nog altijd. Hij nam de zaak in 1981 over van zijn vader. Hij woont nu 70 jaar in hetzelfde huis. Dat is zijn geboortehuis, dat ook al door zijn opa werd bewoond en waar zijn vader in 1923 werd geboren. Zijn grote kennis van Zeist komt ook van pas in zijn functie als bestuurslid van de Zilverkamer in Zeist. Die organisatie beheert het erfgoed van Gero, Sola en andere Zeister bedrijven die zich in de stad bezighielden met de productie van tin- en zilverwerk. Evert: "De Zilverkamer exposeert binnenkort weer met een vitrine in Figi. Daar staan dan prachtige Gero-unica in. Veel mensen komen bij mij met vragen over Zeist. Ik heb ook een grote collectie ansichtkaarten en foto's. Kranten maken daar gretig gebruik van. Ik heb hier mijn hele leven gewoond en gewerkt. Tal van feiten ben ik te weten gekomen door gesprekken met klanten".

Op de foto staan tal van Mijnhardt's farmaceutische middelen, waaronder Purol, Dampo, Ivorol en babypoeder.