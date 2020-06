Felix opent hekken voor bezoek

ezelsociëteit

zeist - Goed nieuws: de ezelopvang is sinds 8 juni weer open voor bezoek. Voor Felix (19) heeft het veel te lang geduurd. De afgelopen weken heeft hij vaker dan ooit geprobeerd te ontsnappen.

Slim

We moesten zelfs bij het grote zware hek aan de ingang van de wei een aanpassing maken om de slimme ruin tegen te houden. Alsof Felix dacht: ‘Als de mensen niet meer naar mij komen, dan ga ik wel naar hen toe!’

Het was dus hoog tijd dat de hekken voor het bezoek weer opengingen! Na wat aanpassingen op het terrein, kan iedereen weer langskomen voor een ontmoeting met de ezels. En ook met een pony, Johnny, want die logeert in de kudde. Ezels en pony’s verschillen meer van elkaar dan op het eerste gezicht lijkt. Hun reactie op pijn en stress ziet er bijvoorbeeld anders uit en daarom hebben ze een andere benadering nodig. Johnny de pony stapt zelfverzekerd rond in de ezelskudde en ezels zijn over het algemeen sociale en tolerante dieren. Maar als ze de zware jongen op zijn hoefijzers ineens aan horen komen, stuiven ze geschrokken aan de kant. Johnny is zich van geen kwaad bewust. U zult hem en Felix ongetwijfeld tegenkomen tijdens een wandeling door de wei. Ze zijn namelijk allebei dol op aandacht en kroelen. Namens Felix: Hopelijk tot gauw!



Hartelijke ezelgroet van Emmy