Doe mee met Steenbreektrofee

duurzaam denken, duurzaam doen

zeist - De Stichting Steenbreek is op zoek naar initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Daarom organiseert de landelijke stichting Steenbreek ook dit jaar weer de verkiezing van de Steenbreektrofee. Onder de paraplu van Samen Duurzaam Zeist zijn verschillende projecten actief die gericht zijn op verbetering en vergroening van de leefomgeving. Zoals Moestuin de Grift, ’t Griftbosje, Bijenoase ’t Sluisje, het Plantenasiel, werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Stadslandbouw, Sedumdaken zijn groene daken, Operatie Steenbreek en Natuurlijk spelen, het hele jaar door. Maar misschien – en hopelijk - zijn er nog wel veel meer initiatieven die we nog niet kennen. Vandaar deze oproep: doe mee met de Steenbreektrofee en laat ons dat dan even weten. Want we kunnen je als lokale beweging ook een handje helpen om verder te komen en je plannen te verwezenlijken. Het zou fantastisch zijn als een project in onze gemeente de Steenbreektrofee 2020 in de wacht sleept. De winnaar ontvangt naast de wisseltrofee ook de nodige media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen en krijgt tevens als waardering een boom en vaste planten aangeboden. Kijk snel op www.steenbreek.nl/steenbreektrofee-2020.