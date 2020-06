Sporten als middel tegen 'zwarte gat'

Adriënne Nijssen

Blijven sporten is juist voor deze patiënten heel belangrijk

Bel gerust voor meer informatie

De nieuwe NAH-sportgroep is weer opgestart. Er wordt gesport van 11.00-12.00 uur in Zeist op de Hein Bottingalaan 5 (Geeresteingroep). De kosten bedragen 20 euro per maand. Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst wat meer informatie hebben, neem dan contact op met Helene Krijger via email hkrijger28@gmail.com of telefonisch via 0612188374

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor een afwijking of beschadiging van de hersenen en is na de geboorte ontstaan. De meest voorkomende zijn een beroerte, Parkinson en Multiple Sclerose. “Er zijn geen cijfers bekend hoeveel NAH-cliënten in de gemeente Zeist wonen. Maar omdat NAH het meest voorkomt bij patiënten van 51 jaar en ouder en het aantal 65-plussers in Zeist stijgt is het aannemelijk dat het aantal NAH-patiënten ook verder zal stijgen,” zegt Hélène Krijger, projectleider van NAH sporten Zeist.

Zeist – Na het krijgen van een diagnose zoals Parkinson, beroerte of MS of ontslag uit een ziekenhuis, revalidatiecentrum of geriatrische revalidatie belanden veel patiënten in een ‘zwart gat’. Ze hebben moeite hun leven weer op te pakken. “De focus ligt bij thuiskomt meestal niet direct bij sporten en bewegen, maar uitstel van bewegen zet patiënten op forse achterstand. Blijven sporten is juist in deze fase belangrijk. Zo kunnen eerdere resultaten worden vastgehouden of uitgebouwd,” legt Helene uit.

Op 13 maart jl. startte een nieuwe groep. ‘Helaas is die groep maar één keer bij elkaar geweest. Op 15 maart om 18.00 uur ging Nederland in lockdown vanwege het coronavirus,’ zegt Hélène. Maar omdat het voor deze mensen juist heel belangrijk is te sporten is gezocht naar een mogelijkheid om het NAH-sporten weer op te starten. Vanwege het corona virus houden wij uiteraard de anderhalve meter in acht en we sporten buiten. Daarom kan het bij regen helaas niet doorgaan. Dan worden de mensen gebeld,’ vertelt Hélène. ‘Ook vragen wij NAH-patiënten bij verkoudheid, hoesten en/of koorts thuis te blijven, zoals het RIVM voorschrijft.

De sportochtenden zijn specifiek bedoeld voor NAH-patiënten die kunnen lopen. ‘Daarnaast is ook Meet me@ the gym weer opgestart. Het gaat hierbij om fitness bij Fysioholland. Er wordt gesport op maandag, woensdag en vrijdag van 14.30-15.30. Deze ochtenden zijn geschikt voor rolstoelers tot zelfstandig lopers zonder loophulpmiddel,’ zegt Hélène.