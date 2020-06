Support4You van Gilde Zeist sluit Ed Smit in de armen

Omdat coaches een training krijgen voordat ze aan de slag kunnen zou het mooi zijn als belangstellenden zich al voor de vakantieperiode aanmelden. Dat kan per email: ewoudsmit62@gmail.com





'na de zomer zal de vraag naar steun toenemen'

Ed Smit (67) is de nieuwe projectleider van Support4You, een project van Gilde Zeist. Ed is een geboren Rotterdammer en woont al 32 jaar in Zeist. Veel Zeistenaren zullen hem kennen; hij was in de jaren '90 twaalf jaar lang werkzaam bij de gemeente Zeist, als hoofd financiën en als loco-gemeentesecretaris. Inmiddels is hij anderhalf jaar met pensioen. Maar stil in een hoekje zitten, dat is er wat Ed betreft niet bij. "Ik wil iets nuttigs doen."

zeist - Ed en zijn vrouw hebben twee uitwonende kinderen. Zijn vrouw werkt nog. Na zijn baan bij de gemeente Zeist werkte Smit vervolgens bij de toenmalige Keuringsdienst van Waren, het Ministerie van Landbouw en daarna bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. ''Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. Ik had nog wel kunnen doorwerken maar vindt het onethisch om naast je AOW een salaris te ontvangen.''

Kennis en ervaring

Hij is jarenlang vrijwillig actief bij het NIVON en had daarnaast ruimte voor een andere bezigheid waar zijn kennis en ervaring van pas komen. Die vond hij bij Support4You. Ed volgt Lex Krosse op die als interim-projectleider heeft gezorgd dat het project door kon gaan nadat Greta Schepens stopte. Lex Krosse blijft overigens nog wel betrokken bij Support4You en is bereid om zijn opvolger wegwijs te maken. ''Daar maak ik graag gebruik van,'' zegt de nieuwe, zeer enthousiaste projectleider.

Schooluitval

Binnen Support4You zetten vrijwilligers zich in voor leerlingen van middelbare scholen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met wekelijkse coaching kan voortijdige schooluitval worden voorkomen. ''Een heel mooi en nuttig project'' vindt Ed. ''Ik gun alle jonge mensen de kans op een goede toekomst. Hier zet ik me graag voor in.''

Extra coaches

Zodra het binnen de geldende beperkingen mogelijk is wil hij ook persoonlijk kennismaken met de huidige groep coaches. Daarna wil hij zich storten op werving en selectie, voor uitbreiding van het aantal coaches. ''Op dit moment loopt het project goed, maar ik verwacht mede door de corona dat er na de zomervakantie een sterk groeiende vraag naar ondersteuning zal zijn.''





