gft inzameling in de zomer 1 keer per 2 weken

ZEIST - Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt het groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) deze zomer slechts 1 keer in de 2 weken op in Zeist. Dit in tegenstelling tot de zomers in de afgelopen jaren, waarin het GFT elke week werd opgehaald. De coronamaatregelen bemoeilijken de dienstverlening van RMN. Om de dienstverlening zo lang en zo goed mogelijk te kunnen blijven garanderen, is besloten tot deze maatregel.

Inzamelschema

De RMN leegt de GFT-kliko gewoon in de week van 8 – 12 juni. Vervolgens worden de GFT-kliko's geleegd in elke tweede week die erna komt. Dat is dus in de weken met een even weeknummer. Dus in de weken met een oneven weeknummer, zoals de week van 15 – 19 juni, wordt de GFT-kliko niet geleegd.



Aanpassing nodig vanwege corona

Ook RMN houdt zich aan de genomen maatregelen in het kader van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor hoeveel medewerkers zij kunnen inzetten. Medewerkers met griepverschijnselen moeten bijvoorbeeld thuis blijven. Daarnaast is de bezetting op RMN-voertuigen aangescherpt vanwege de verplichte minimale afstand van 1,5 meter tussen personen. Dit betekent dat RMN extra voertuigen in 1 wijk moet inzetten. Het gevolg is dat er minder voertuigen inzetbaar zijn voor extra werkzaamheden. Inhuur van voertuigen moet vaak al een jaar tot 8 maanden van te voren worden geregeld, en was dus ook niet meer mogelijk. Daar bovenop heeft corona geleid tot een flink groter aanbod van afval. Dat heeft tot gevolg dat het recyclestation langer open is, en dat er meer grofvuil moet worden opgehaald.



Gebruik de RMN-app

Met de RMN-app op uw telefoon heeft u altijd het meest actuele ophaalschema bij de hand. U kunt de app gratis downloaden. Er is zowel een app voor telefoons die werken met het iOS-besturingssysteem als eentje voor Android. U vindt de app in de app-winkel op uw telefoon. Wij adviseren u om gebruik te maken van deze app of van het inzamelschema op de RMN-website.

Voorkom (stank)overlast tijdens de zomer



Het is verstandig om uw container in de schaduw te zetten en een houtje tussen het deksel te plaatsen. Hierdoor gaat de inhoud niet broeien en voorkomt u stank en insecten in de container. Ook is advies om het afval te laten uitlekken, voordat u het in de container doet. Onderin de container kunt u een oude krant of stro neerleggen om het aankoeken van resten te voorkomen. Voor het bestrijden van beestjes in de container, kunt u zout of klimop gebruiken. Deze en meer tips vindt u op de RMN-website en in de RMN App.



Wat mag er in de GFT-kliko?

Naast het gewone groente- fruit- en tuinafval behoren ook tot GFT: eierschillen, koffiefilters met koffiedik, etensresten, waaronder gekookt voedsel, vis en vlees (ook graatjes en botjes). Twijfelt u wat er wel en niet in de kliko voor groente-, fruit-, en tuinafval hoort? Raadpleeg dan de afvalwegwijzer via het inzamelschema of in de RMN app.