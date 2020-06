Het verdriet om Maurits

De week van de burgemeester

Zaterdagavond 30 mei doet zich een zeer ernstig ongeval voor op de Amersfoortseweg, op het gedeelte Zeist/De Bilt richting Utrechtseweg. De bestuurder, de achttienjarige Maurits uit Den Dolder, komt om het leven. Op dinsdag breng ik een condoleancebezoek aan de familie. Het verdriet bij familie en vrienden, bij andere naasten en dierbaren, in Den Dolder en daarbuiten is enorm groot.

Op Tweede Pinksterdag vindt de heropening van de horeca plaats. Het is onderdeel van een verdere versoepeling van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dagenlang hard werken is hieraan vooraf gegaan; door ondernemers, politie en gemeente. Dankzij de intensieve voorbereiding en de fijne medewerking van inwoners en bezoekers verloopt het weekend goed. Het is een goede opstap naar het zomerseizoen. We zijn inmiddels in de veertiende week van de corona-tijd beland. Aan het eind van de week bedraagt in de gemeente Zeist het aantal aan het coronavirus overleden personen, vanaf maart, in totaal eenentwintig; het aantal geregistreerde besmette personen honderdzesenzeventig.

Dinsdag komt het Regieteam Handhaving telefonisch bijeen. Algehele conclusie is dat we geleidelijk in de samenleving wat vooruit komen. Sport, onderwijs, winkels, horeca en culturele instellingen krijgen iets meer ruimte voor activiteiten. Alertheid op de naleving van de enigszins versoepelde maatregelen blijft superbelangrijk. Bij alle betrokken partijen. We zitten nog wél in de crisistijd. In de vergadering van B&W stemmen we in met een aanvraag voor de bouw van achttien appartementen aan de Comeniuslaan. Ook werken we aan een financiële en planningsrapportage, bestemd voor de gemeenteraad. De coronatijd heeft consequenties voor bestaand beleid en gemeentefinanciën. De komende tijd is dat een groot onderwerp in overleg tussen gemeentebestuur, gemeenteraad, samenleving en ambtelijke organisatie. Woensdag heb ik werkoverleg met gemeentesecretaris René Grotens. We spreken onder andere over werkwijze van en sfeer in de ambtelijke organisatie in crisistijd. Ook komen de uitwerking Steunfonds maatschappelijke organisaties, de veilige publieke taak en het netwerk middelgrote gemeenten M50 aan de orde. In de loop van de ochtend spreek ik met een collega burgemeester. Onderwerp is de relatie-ontwikkeling tussen een GGZ-instelling, samenleving en gemeente. Doel is de verschillende werelden beter met elkaar te verbinden; onder andere met goede informatie en communicatie. In het Gemeentelijk Beleidsteam praten we onder meer over de betekenis van hoop, van perspectief in lastige tijden. Donderdag staan we in het Regieteam Handhaving stil bij de brede en tegelijkertijd beperkte versoepeling van de coronamaatregelen over vele werkvelden. De komende tijd komen daar, als het coronavirus onder controle blijft, iedere keer weer andere werkterreinen en leefwerelden bij. Dat blijft van samenleving en gemeente veel gezamenlijke inzet vragen. Vrijdag voer ik diverse digitale werkoverleggen. Strategische financiële thema’s en communicatie, juist in deze tijd. Ook bespreek ik de aanstaande, aangepaste, uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen. Vrijdag 3 juli wordt feestelijk.

