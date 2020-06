Mirkan Ramazan blij met re-integratie

Maarten Bos

ik tref hier mensen die weten waar ik over praat

bigagroep.nl

Biga Groep is een social enterprise en onderneemt met een maatschappelijke missie. Circa 500 mensen werken via Biga Groep bij werkgevers in de regio of in het bedrijf zelf. 'Wij bieden mensen die niet zelfstandig een plek kunnen vinden of houden op de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Werkgevers bieden wij effectieve en efficiënte oplossingen voor personeelsvraagstukken waarbij we zorgen dat mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet'.

Mirkan Ramazan is ongeveer 50 jaar. Heel precies weet hij het niet want in zijn geboortedorp in Koerdistan in Irak werd rond die tijd niet veel geregistreerd. "Het kan best dat ik een paar jaar ouder ben".

zeist - Mirkan doet sinds drie jaar vrijwilligerswerk bij de Biga Sociale Werkvoorziening in Zeist. Het doel is dat hij arbeidsritme houdt, mensen ziet en vooruitgaat met zijn Nederlands. "En dat lukt heel aardig", zegt hij. "Ik ben blij met de Biga".

Apotheker

In Irak werd Mirkan opgeleid tot apotheker. Maar van werken kwam niet veel terecht. Toen de soldaten van Saddam Hoessein hem zochten vluchtte hij noodgedwongen naar de bergen. Daar leefde hij jarenlang onder bijzonder lastige omstandigheden. Hij wordt er nog dagelijks aan herinnerd, vertelt hij desgevraagd. "Nederland is een rustig en veilig land. Ik voel me hier op mijn gemak. Maar wat ik meegemaakt heb in Irak neem ik nog altijd overal mee. Vanuit de bergen heb ik gezien hoe een deel van mijn geboortedorp werd verwoest en vele bewoners gedood. Zoiets vergeet je de rest van je leven niet meer."

Migraine

In 1998 kwam Mirkan naar Nederland. Zijn vrouw volgde later. Hun drie kinderen zijn geboren in Nederland. Een tijd geleden had Mirkan betaald werk maar dat werd gestopt omdat hij te vaak hevige migraine had. Daarom is hij zo blij met de re-integratie die Biga aanbiedt. Sinds een half jaar krijgt hij bij Biga ook een uur per week Nederlandse conversatieles. "Mensen zeggen dat ik losser word en ook beter Nederlands begin te spreken. Bij Biga tref ik sommige collega's die weten waarover ik praat als ik het heb over het verleden. Er zijn hier medewerkers uit bijvoorbeeld Eritrea, Syrië en Iran."

Mensen helpen

Het is een goede zaak dat Biga niet alleen de oorspronkelijke doelgroep van 'arbeids-beperkten' maar ook mensen die naar Nederland zijn gevlucht helpt door het aanbieden van werk. Het maakt hun leven completer en zinvoller.