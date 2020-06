Eenzaamheid effectief bestrijden doe je het best op microniveau

Dit is mijn wijk





Walter Willigenburg is actief als buurtpastor in de wijk Zeist-Oost en verbonden aan Wijkinloophuis Kerckebosch, een ontmoetingsplek in de wijk waar ondersteuning beschikbaar is en activiteiten worden georganiseerd. In de rubriek ‘Dit is mijn wijk’ vertelt hij over zijn ervaringen.

zeist - Eenzaamheid heeft als maatschappelijk probleem de laatste jaren volop de aandacht van lokale overheden en welzijnsorganisaties. Allerhande activiteiten worden in dienst gesteld van de bestrijding van dit fenomeen. Toch mis ik bij veel van zulke programma’s, hoe nobel ook, de nuance. De initiatieven richten zich vaak op alleenstaande wijkbewoners. Waar men echter volkomen aan voorbij gaat, is het gegeven dat alleen zijn niet per definitie eenzaamheid inhoudt. Omgekeerd geldt hetzelfde: om je eenzaam te voelen hoef je echt niet alleen te zijn. Je kunt je eenzaam voelen terwijl je omgeven bent door mensen. Eenzaamheid is een subjectieve beleving en hangt sterk samen met de mate waarin we ons gelukkig voelen. Mensen die alleen(staand) zijn, kunnen heel gelukkig zijn. Net zozeer als mensen omringd door anderen diep ongelukkig kunnen zijn. Je incidenteel eenzaam voelen hoort bij het leven. Het wordt gevaarlijk als de eenzaamheid structureel is en ten koste gaat van onze gezondheid en ons psychisch welbevinden. Dát probleem pak je het beste aan op microniveau, bijvoorbeeld door ondersteuning van sociale structuren. Wijkinloophuizen en sociale wijkteams kennen de mensen in de wijk. De gemeente Zeist doet er goed aan daarin te (blijven) investeren en bestaande initiatieven te verstevigen. Loopt minder in het oog dan globale actieprogramma’s en andere geldsmijterij, maar het effect is tenminste bewezen.

Buurtpastor Walter Willigenburg is beschikbaar voor het bieden van een luisterend oor, voor advies en een goed gesprek. U kunt bij hem terecht met diverse vragen die te maken hebben met: opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw, en geloof en zingeving. Iedere maandag is er een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur in het Wijkinloophuis. Liever een afspraak maken? Bel 030-6971106 of mail naar walter@buurtvrij.nl.