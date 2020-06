Basisschool Al Amana haalt 32.420 euro op voor goede doel

De leerlingen van islamitische Basisschool Al Amana hebben in de Ramadan (islamitische vastenmaand) €32.420 opgehaald voor weeshuis Darelhouda en stichting Riforest. Dinsdag 9 juni is dit feit feestelijk gevierd. Het eindbedrag is onthuld door de leerlingen en directeur Fred Koopman overhandigde de cheques aan de goede doelen.

Zeist - Groep 1/2 A had de hoogste opbrengst van de hele school en kreeg een presentje en een workshop van Riforest. Juf Fouzia Loukili en juf Houda Channa (projectleidsters Ramadanactie) begonnen de actie met een streefbedrag van €9000,-. Al binnen twee dagen was dit bedrag binnen.‘‘Wat jullie hebben gedaan vind ik miraculeus. Echt goed, ik ben supertrots!’’ aldus een opgetogen directeur Fred Koopman tijdens de viering van het succes.

Betere wereld

‘‘Als nieuwe islamitische basisschool in Zeist willen wij graag vanuit onze identiteit, een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld,’’ zei juf Fouzia. Daarnaast is de Ramadanactie in het leven geroepen, omdat de Ramadan in het teken staat van bezinning, eenheid en saamhorigheid van de mensheid. Hierbij speelt liefdadigheid een grote rol en is in tijden van corona harder nodig dan ooit.

Online door corona

De Ramadanactie werd gehouden middels een online donatieplatform (sponsor.school). De leerlingen kregen wekelijks een sponsoropdracht van de juffen. Deze opdrachten varieerden van cupcakes bakken, kleurplaten verkopen tot aan wenskaarten maken. Verder verscheen er elke week een filmpje om de deelnemers te motiveren. Maar dat hadden de kinderen eigenlijk niet eens nodig.

Riforest & Darelhouda

De initiatiefnemers van de goede doelen zijn Zeistenaren.Namens stichting Riforest sprak Abderrahim Achamrouk (secretaris) ‘‘Wij kunnen met dit geld heel veel bomen planten en arme boeren in het Rifgebergte (Marokko) helpen bij het herstellen van hun landbouwgronden’’.

Meer informatie

Maryam, oprichtster van weeshuis Darelhouda voegde toe ‘‘De slogan van Al Amana is: Elke leerling telt. Maar middels deze actie hebben jullie laten zien dat elk kind telt, dank jullie wel!’’.



Meer informatie over de stichtingen is te vinden op www.riforest.nl en www.darelhouda.net.