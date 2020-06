Mondkapjes voor goede doelen

De Zeister Rotaryclubs maken mondkapjes voor twee goede doelen in Figi. (Foto: Mel Boas)

Zeist - Na drie maanden online bij elkaar gekomen te zijn kwamen 29 dames en één heer van de Rotary clubs Zeist en Op Seyst zaterdag bijeen in Figi om mondkapjes voor in het OV te maken. Onder het toeziend oog van initiatiefneemster Marion van der Brink, achter haar eigen naaimachine, werden de kapjes met verschillende designs en modellen in elkaar gezet. De meer dan honderd kapjes werden dezelfde middag nog vanuit Figi verkocht. De opbrengst van de mondkapjes komt na aftrek van kosten ten goede aan Samen Oplopen en het aan te leggen sportveld van VSO Heuvelrug. De actie wordt nog een keer herhaald op 4 juli. (Foto: Mel Boas)