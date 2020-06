Bewoners willen van het aardgas af

Een groep bewoners uit de Pedagogenbuurt onderzoekt of het mogelijk is de buurt aardgasvrij te maken. Maarten van Deursen is een van de bewoners die het initiatief namen om de wijk te verduurzamen. Inmiddels hebben bewoners samen met de gemeente een subsidie aangevraagd om andere energiebronnen dan gas aan te boren.

door Ellis Plokker

Zeist - Van Deursen is samen met een overbuurman in 2012 begonnen met onderzoeken of mensen in de wijk zonnepanelen wilden. “We hebben toen een bijeenkomst georganiseerd en daarna hebben zo’n twintig huishoudens in totaal bijna honderd zonnepanelen aangeschaft.” De huizen in de pedagogenbuurt zijn gebouwd in de jaren ’60. Ze zijn licht en ruim en hebben grote ramen met stalen kozijnen. Daardoor lekt veel warmte weg. Van Deursen: “Veel buurtbewoners hebben inmiddels dubbel glas, sommigen hebben ook het dak, de vloer en de gevel geïsoleerd.”

Van Deursen vertelt dat hij geïnspireerd raakte door het klimaatakkoord in Parijs om meer te doen dan alleen het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van zijn huis. Hij wil zijn kinderen een goede toekomst bieden en wilde daarom onderzoeken of het mogelijk is om zijn huis van het gas af te halen, liefst samen met anderen. Met een groepje van vier bewoners organiseerde hij een enquête in de buurt over energieverbruik van de huizen. Van Deursen: “Het bleek dat het gasverbruik van bewoners enorm uiteen liep." In 2018 organiseerde het groepje nog drie bewonersavonden, over dak- en vloerisolatie.

Pedagogenbuurt proeftuin?

Van Deursen kreeg vragen van buurtbewoners, die zich afvroegen of het nog zinvol is om hun oude CV-ketel te vervangen. Van Deursen: “We weten dat we van het aardgas af moeten. Maar wanneer precies? Wij wilden daar nu al mee bezig gaan. Bij een enquête in de buurt bleek dat 83 procent van de respondenten het een goed idee vond om de mogelijkheden te onderzoeken. Vervolgens hebben we samen met een bureau een routekaart gemaakt, waarop te zien is hoe we dat in de wijk zouden kunnen doen.”

De gemeente is ook bezig met plannen maken voor hoe Zeist van het gas af kan gaan. Van Deursen: “Er zijn verschillende technische mogelijkheden, zoals het plaatsen van een warmtepomp in ieder huis. Maar de aanleg daarvan is best duur. Als we de wijk samen met de hoogbouw in Vollenhove aardgasvrij maken, wordt het financieel interessanter. Dan kunnen we een warmtenet aanleggen en warmte opslaan onder de grond. We hebben samen met de gemeente een subsidie aangevraagd bij het rijksprogramma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. We horen deze zomer of we de rijksbijdrage krijgen." De aanleg van een warmtenet is rendabel als 60 procent van de bewoners meedoet. Van Deursen benadrukt dat bewoners de keuze hebben om wel of niet mee te doen.