Weggeefwinkel feestelijk heropend

De Weggeefwinkel is sinds 3 juni weer geopend op woensdag van 11.00 tot 13.00 uur. Je kunt er terecht voor het halen en brengen van spullen. De Weggeefwinkel wil wegens ruimtegebrek geen meubels. Daarvoor kun je terecht op de Facebookpagina Weggeefwinkel Zeist. Inmiddels heeft die pagina bijna zesduizend leden. Daar kun je grotere stukken weggeven. Meer informatie is ook te vinden op www.weggeefwinkelzeist.nl. Ze stralen allebei, Harrie van Dijk en Melika de Bekker. Beiden bestuurslid van de Weggeefwinkel aan de Laan van Vollenhove 2191. Drie maanden lang was de Weggeefwinkel gesloten. Maar op 3 juni werd de winkel om 11.00 uur feestelijk ‘heropend’. “De wijkagent telde af en de wijkmanager heeft een toespraak gehouden. Er stond een rij, dat wil je niet weten,” zegt Harrie trots.

door Adriënne Nijssen

Zeist - De Weggeefwinkel is opgericht door Jantje Paasman in 2015. Hij startte het initiatief vanuit zijn woonhuis. Gesteund door enthousiaste vrienden groeide de ‘winkel’ gestaag en de buurt kwam in verzet. Vanuit de gemeente Zeist werd de huidige locatie aangeboden. Een weggeefwinkel is sociaal cement van een wijk en een winkel waar spullen gratis te verkrijgen zijn. Een kenmerk van een weggeefwinkel is onvoorwaardelijkheid, iedereen is er welkom, zowel om spullen te halen als om spullen te brengen.

“Het is daarnaast ook een plaats voor ontmoeting,” zegt Melika. “Dat vind ik belangrijk aan dit werk. Mensen ruimte geven voor ontmoeting, mensen blij maken.”

Melika is secretaris in het bestuur en coördineert heel veel. “Het mooie is dat vrijwilligers verschillende kwaliteiten hebben waar we gebruik van kunnen maken. Er is altijd een bestuurslid aanwezig voor de eindverantwoording.”

“Voorlopig gaan we nu één dag in de week van start. Op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur en alleen als het goed weer is. Want er wordt alleen buiten weggegeven,” legt Harrie uit. “Met lijnen is het parkoers uitgezet. Op vaste punten staat een medewerker die alles in de gaten houdt, om de anderhalve meter te waarborgen. Er loopt iemand rond met een stok van anderhalve meter om aan te geven hoe veel dat is. Mensen onderschatten dat best vaak.”

Met ingang van 10 juni is ook het winkeltje geopend, waar wat duurdere spullen voor een klein bedrag te koop zijn. ”Ook de weggeefwinkel heeft zijn vaste lasten en sinds 15 maart geen inkomsten meer. We zijn blij met donaties op NL59INGB0007990400 t.n.v. Stichting De Weggeefwinkel.”