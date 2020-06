'Hartverwarmende hulp van Vrienden'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Hoe worden zij geraakt en vooral: hoe gaan ze er mee om?

Hun verhalen staan op www.OndernemendinZeist.nl, een belangeloos initiatief van Samen voor Zeist, Hart voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en een aantal zelfstandig professionals. Deze krant werkt voor de campagne #NLstartop met hen samen.

door Inke van den Boogert

“Die laatste zaterdag voor de lockdown was het nog hartstikke druk bij ons. Voor het eerst in maanden heb ik toen zelf een terrasdienst gedraaid. Ik dacht: we hebben gelukkig een groot erf, dat kunnen we wel openhouden. Maar op zondag bleek dus dat we dicht moesten. Dan zit je ineens in een bizarre situatie.''

Austerlitz - Aan het woord is Lidwien Vork van het Beauforthuis. ''De rest van die week heb ik echt op adrenaline gelopen om van alles te regelen, maar die zondag hadden we in het Beauforthuis wel mooi onze eerste livestreamsessie, in samenwerking met digitale cultuurzender Parmando24Culture. Verder hebben we de lockdown-maanden gebruikt om café en tuin te verbouwen en een kruidentuin aan te leggen, waar de kok nu zelf z’n kruiden kan plukken.''

De culturele instellingen in Zeist hebben de handen ineengeslagen om de aanpak bij de gemeente te coördineren. Vooral het Beauforthuis en Hotel Figi krijgen harde klappen. ''We waren grotendeels zelfstandig en nu vielen al onze inkomsten uit entree, zaalverhuur en horeca in één klap weg. Het is simpel: zonder financiële steun van de gemeente Zeist kunnen wij niet bestaan. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente Zeist proactief aan de slag gaat bij het benaderen van de provincie, zodat ook de culturele instellingen in Zeist gesteund worden.''

''Hartverwarmend is de hulp die we hebben gekregen van de Vrienden van het Beauforthuis. Mensen steunen ons bijvoorbeeld door cadeaubonnen te kopen, een van onze leveranciers heeft een rekening kwijtgescholden, we kunnen geld lenen als we liquiditeitsproblemen krijgen. Echt een hart onder de riem.

De coronatijd proberen we te gebruiken voor positieve veranderingen. Die livestreams blijven we doen, straks met een klein publiek erbij. Op het terras werken we met een app om fysiek contact te beperken.''