Geen coronastress bij voortgang bouw Hart van Austerlitiz

Terwijl de bouw van het Hart van Austerlitz in volle gang was, brak de coronacrisis los. Toch is er geen moment sprake van paniek geweest over de tijdige oplevering van vitale ruimtes in het Hart, zoals basisschool De Pirapoleon en de zorgwoningen van Woongoed. Eddie Breunesse, projectleider namens het eveneens betrokken dorpshuis, vertelt over het proces.

door Carol Dohmen

Austerlitz - “Vind je het mooi?”, vraagt Breunesse, gezeten op een bankje met uitzicht op de bouw. Het is een retorische vraag, het Hart van Austerlitz is de kroon op het werk van een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Het initiatief kwam, zoals vaak, uit het dorp zelf. Uiteindelijk hebben verschillende partijen, waaronder de gemeente Zeist, de school, dorpshuis en de woningcorporatie elkaar gevonden. Breunesse: “Wat het zo bijzonder maakt, is dat we de handen op elkaar hebben gekregen voor een prachtig gebouw voor functies waar normaal gesproken niet zoveel geld voor is: onderwijs, sociale woningbouw, sociaal maatschappelijk werk.” De samenwerking krijgt vorm in een vereniging van eigenaren (VvE).

Zowel de architect als de aannemer sloten goed aan bij de wensen én de mores in het dorp. Breunesse, geboren en getogen in Austerlitz en in het dagelijks leven werkzaam als projectleider bij een grote bouwonderneming, is erg te spreken over de uitvoering. “Het gaat als een speer. De communicatie met de aannemer is uitstekend, we krijgen elke week een corona-update.” De combinatie van nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen leverde wel wat kopzorgen op. Uiteindelijk waren die altijd technisch oplosbaar, al moest er soms wel geld bij. Toch kwam de planning niet in gevaar. “Dit gaat echt heel erg goed. Even was het spannend of bepaalde leveringen wel op tijd zouden komen. Sommige spullen komen uit China of Italië, zoals bijvoorbeeld de liften voor in het gebouw. Dat lag op een gegeven moment natuurlijk stil. En toch komt het op tijd af.”

Eind juli zullen - volgens de oorspronkelijke planning - de school en de sociale huurwoningen worden opgeleverd, ná de bouwvak worden ze uitgegeven. In september is het dorpshuis, met alle ruimtes die erbij horen klaar, en weer iets later de starterswoningen en vrije sector zorgwoningen die achter het Hart staan. Breunesse denkt dat hij er inmiddels wel zo’n tweeduizend uur vrije tijd in heeft zitten. Maar als betrokken bewoner ziet hij met veel voldoening een florissante toekomst tegemoet. “Wat ik heel fijn vind, is dat mijn moeder straks naar een zorgwoning kan. Ik zie de woningen als de eregalerij voor onze ouderen, die nu niet meer het dorp uit hoeven wanneer ze zorg nodig hebben.”

Het enige waar de coronacrisis roet in het eten gooit, is de voorziene opening. Austerlitz viert grote gebeurtenissen groots en uitbundig, en dat kan nu waarschijnlijk niet. Maar niet getreurd, van uitstel komt hier geen afstel.