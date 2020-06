De Caribische zon klinkt door in Zeist

Winfried Willems uit Zeist speelt in Macamba, een band die Caribische muziek maakt. Hij speelt gitaar, zingt, vertaalt teksten en is bandleider. Tijdens zijn jeugd op Curaçao leerde hij de Caribische muziek en levensstijl kennen. Hij probeert de Caribische zon te laten doorklinken in zijn muziek.

door Ellis Plokker

Zeist - Tijdens de lockdown van de afgelopen weken konden Winfried Willems en de vijf andere leden van Macamba niet samen oefenen. Sinds kort zijn ze weer begonnen, eens per weken in twee groepjes, met anderhalve meter afstand. Winfried Willems speelt gitaar en zingt, hij heeft een plexiglas scherm aangeschaft, omdat met zang het risico op besmetting groter is. Macamba oefent sinds oktober 2018. Willems: “We hebben eerst een repertoire opgebouwd. We hebben nu zo’n 24 nummers, bij optredens kunnen we twee sets van 60 minuten spelen. In 2019 hadden we een try-out in het Binnenbos in Zeist en we speelden op de Nieuwjaarsreceptie in Slot Zeist.” Deze zomer zou de band spelen in het Slottuintheater in Zeist, maar dat optreden is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De naam van de band, Macamba, betekent ‘blanke’ in het Papiaments, de taal die op Curaçao gesproken wordt. Het is eigenlijk een scheldwoord, maar Willems ziet het als geuzennaam. Willems: “Antillianen moeten vaak lachen als ze de naam horen. En we hebben natuurlijk wel een beetje een Macamba, oftewel blank accent.” Winfried Willems is opgegroeid op Curacao. “Op Curaçao begon ik met percussie. De Caribische muziek is me met de paplepel ingegoten,” zegt Willems lachend. Tijdens zijn studietijd in Nederland speelde hij in een popband. Willems verving eerst de zieke drummer en stapte later over op basgitaar. Als musicus is hij volledig autodidact: hij leerde zichzelf drummen, basgitaar en gitaar spelen en hij schrijft zelf nummers. Willems: "Ik speel nog steeds samen met vrienden uit die tijd, ook in Macamba. Muziek is eigenlijk mijn leven, ik speel met veel plezier."

Macamba bestaat uit twee percussionisten, een gitarist, een trompettist, een bassist en iemand die op traditionele Cubaanse instrumenten als de tres en de cavaquinho (een instrument van Portugese oorsprong) speelt. Tres betekent drie, het instrument heeft drie keer twee snaren, die verschillend gestemd zijn. Alle spelers zijn amateurs. De band speelt voornamelijk Cubaanse muziek en hoopt volgend jaar weer op te kunnen treden. Willems zingt in het Spaans, Papiaments en in het Nederlands. Macamba.be.