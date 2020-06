'Stof inmiddels aardig opgetrokken'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Hoe worden zij geraakt en vooral: hoe gaan ze er mee om? Hun verhalen staan op www.OndernemendinZeist.nl, een belangeloos initiatief van Samen voor Zeist, Hart voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en een aantal zelfstandige professionals. Deze keer Arend Boshuis van kantoorvakhandel en meer Heger en Van den Berg.

door Dees Wilgehof-Sodaar

Zeist - ''Het stof is inmiddels aardig opgetrokken. We waren niet echt in paniek, het was meer de onzekerheid over wat er precies zou gaan gebeuren. Mogen we openblijven of niet? Toen bleek dat dat wel mocht waren we behoorlijk opgelucht. En als je na twee, drie weken merkt dat de winkel doorloopt, dan zit je snel weer in je ritme.

In de eerste paar weken merkten we dat bij klanten toch wel de angst leefde dat we dicht zouden gaan en mensen wilden graag thuis aan de gang. In de ‘hamstertijd’ was het zeker bij de schilderbenodigdheden erg druk. Dat loopt nog steeds goed door en ik verwacht dat dat ook de hele zomer nog wel zo blijft.

Eigenlijk is het contact met de klanten niet eens zo heel veel anders dan anders. We horen nog steeds ‘wat fijn dat jullie opengebleven zijn’ en we krijgen complimenten over de schermen met passe-partout. Klanten zeggen dat ze die de chicste vinden die ze zijn tegenkomen.

Het is echt geen heel negatief verhaal. Ik ben heel blij dat ik de winkel overeind houd. We hebben al ons personeel nog gewoon aan de gang. Ik wil zeker niet bagatelliseren, maar er zitten ook positieve kanten aan. Dat mensen meer beseffen bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om producten uit Nederland te halen. Er is echt een kentering op dat vlak. Hoe verschrikkelijk het ook is. Onderaan de streep is het ook over en weer gunnen. Bij veel van onze klanten merk ik dat de druk eraf is, er is ruimte voor extra verdieping. Ik hoop dat we dat vast weten te houden.''

