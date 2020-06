De Wijngaard werkt met vrijwilligers van NPV

Vrijwilligers zijn waardevol en van betekenis in de laatste fase van iemands leven. Sinds kort zijn de vrijwilligers van de NPV betrokken op nieuwe palliatieve unit van De Wijngaard.

Bosch en Duin - Juist in de laatste fase van iemands leven is het erg waardevol om er als vrijwilliger te zijn. De aanwezigheid van de vrijwilligers biedt de bewoners net dat beetje extra aandacht waardoor zij hun verhaal kwijt kunnen en minder alleen zijn.

Tiny is een van de vrijwilligers en zegt: “Het is voor mij heel waardevol om iets te kunnen betekenen voor mensen in hun laatste levensfase. Laatst was er iemand die graag wilde praten over dingen die hij moeilijk met zijn kinderen kon delen. Dan is alleen een luisterend oor al zo betekenisvol.''

De dertig vrijwilligers van NPV-Zeist zijn speciaal getraind in het geven van zorg en aandacht tijdens de laatste levensfase. Samen met de professionele verzorgenden en andere disciplines kunnen zij maximale aandacht geven aan bewoners en cliënten op de palliatieve unit van De Wijngaard aan de Dennenweg 2, maar ook bij mensen thuis.



Word vrijwilliger bij de NPV en help ernstig zieke mensen en hun naasten. Meer informatie op www.npvzeist.nl of bel tel. 06 - 10 51 53 37.