Op wereldreis in Odijk

Odijk - In de laatste twee weken voor de zomervakantie verzorgen leerlingen en leraren van basisschool Beurthonk een wereldreis in en om Odijk. Met de actie #BeurthonkOpReis sluit Beurthonk hun jubileumjaar af, waarin ze vieren dat de school 50 jaar bestaat.

Leerlingen en leraren van C.B.S. Beurthonk hebben van 3 tot en met 17 juli op diverse plekken in en om Odijk sfeerimpressies van diverse reisbestemmingen gemaakt. Zo kun je in die week reizen naar Indonesië, Chili, Terschelling en nog tientallen andere reisbestemmingen.

“Het is als basisschool in deze tijd zoeken hoe je het schooljaar goed kunt afsluiten rekening houdend met de coronamaatregelen, maar op deze manier maken we er niet alleen voor ons een feest van, maar kunnen dorpsgenoten ook mee doen.”, aldus meester Mario van de Beurthonk.

Op 2 juli wordt de actie #Beurthonkopreis feestelijk geopend en krijgen de leerlingen een bingokaart waarop alle reisbestemmingen vermeld staan. Zo kunnen zij vanaf 3 juli samen met hun gezin op wereldreis gaan. Ook kinderen in en om Odijk kunnen meedoen en de bingokaart downloaden op www.beurthonk.nl/opreis. Op 17 juli eindigt de wereldreis met in iedere klas een klassenfeest, waarna de kinderen vermoedelijk met minder verre reisplannen de zomervakantie in gaan.