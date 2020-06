Laatste gratis optreden van Marsemijn&Friends

Na precies drie maanden stoppen de vocals Marsemijn&Friends met gratis optreden voor instellingen en particulieren. Vrijdag zingen ze nog één keer, bij Spathodea aan de Oranje Nassaulaan.

Zeist - Het gezelschap heeft op veel plekken in de provincie mogen spelen voor bewoners die door corona thuis en binnen moesten blijven, om precies te zijn voor 35 verschillende instellingen.

''Wij stonden buiten te zingen en hebben bij ieder optreden de zon gezien, weliswaar bij wisselende temperaturen van plus 3 tot een heerlijke 26 graden. We hebben ons publiek beloofd dat we terug komen, later dit jaar als men dat op prijs stelt, en daarbij hopend op betere omstandigheden voor de bewoners. 'We’ll meet again'was dan ook steevast ons laatste lied dat we zongen,'' aldus Margreet de Ruijter. ''Vorige week zondag was dat ook nog eens als eerbetoon aan de die week overleden Britse zangeres Vera Lynn, die dit lied wereldberoemd maakte. ''Wij hebben volop genoten en ook wij stonden wel eens met een brok in onze keel en tranen in onze ogen te zingen, bij het zien van zoveel plezier en waardering van ons speciale publiek.'' Marsemijn is een mobiele muziekschool van Marsha Matton.