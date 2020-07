Klaar voor de show

Zeist - De al drie jaar durende relatie tussen de Asthon Brothers en Zeist gaat een vierde jaar jaar in. “Hiervoor hebben wij de dertien jaar oude De Medicine Show weer opgepakt en afgestoft. In deze tijden van de zoektocht naar vaccins en hét medicijn is het hele idee van een Medicine Show weer heel actueel!'', zegt Pim Muda van de Brothers na het passen van de theatershowkleding. Twee keer per dag - om 17.00 en 21.30 uur - kunnen maximaal 95 gasten in theater Figi de realiteit van alle dag even ontvluchten met een show, een maaltijd en een drankje. Meer informatie is te vinden op www.ashtonbrothers.nl. (Foto: Mel Boas)