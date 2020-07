Oud London vanouds gastvrij en veilig

Het bekende Zeister Hotel Restaurant Oud London doet er alles aan om mensen weer op een ontspannen en veilige manier te laten genieten. Als eerste hotel in Nederland maken zij gebruik van het Steunpakket Veilig Drinkwater, ontwikkeld door Holland Water uit Driebergen. En met een goed getraind team zorgen ze ervoor dat ook andere maatregelen, die de gezondheid van de gasten beschermen, onzichtbaar hun werk doen.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Wie de receptie van het hotel binnenloopt, vergeet al snel dat er een crisis heerst. Behalve een enkele boodschap op de deur en een fles ontsmettingsmiddel bij binnenkomst, ontbreken zichtbare signalen. Geen pijlen met looproutes, stickers op de vloer of afzetlinten. “Een heel bewuste keuze”, vertelt directeur Erik van Dijk. “We willen uitstralen dat we blij zijn dat onze gasten weer terug zijn. Het is fijn als mensen hier genieten en niet voortdurend geconfronteerd worden met alle beperkingen.” Dat betekent wel dat het personeel extra alert is of mensen afstand houden van elkaar. “Goede mondelinge communicatie past bij onze gastvrije uitstraling”.

De coronacrisis is ook voor Oud London een behoorlijke kluif. Het hotel bleef open, maar de kamerbezetting was minimaal. Zakelijke gasten vielen weg. Van Dijk: “De crisis dwingt ons extra creatief te zijn, steeds naar voren te kijken. De wens om te investeren in voorzieningen om legionella te voorkomen speelde al langer. De huidige focus op gezondheidsrisico’s was de trigger om het nu echt te doen. Door de lage bezetting konden we renoveren zonder veel overlast.”

Het hotel heeft een mix van doelgroepen: zakelijk, particulier en sport. ”De zakelijke markt is nog niet op gang gekomen. We hebben nieuwe zomerarrangementen voor de particuliere markt gemaakt. Binnenkort komen de Leeuwinnen weer logeren. Voor onze organisatie is het een ultieme test, maar de lockdown heeft bewezen dat we een ijzersterk en flexibel team hebben. De kok hielp met bestraten, de ober bracht flyers rond. We kijken naar wat er wél kan.”

Tijdens de lockdown zijn gebouwen nauwelijks gebruikt en is het water in de leidingen stil komen te staan. Dan warmt het langzaam op, waardoor legionellavorming dreigt. Om nieuwe problemen te voorkomen, bracht Holland Water een preventiepakket op de markt. Het bedrijf is expert op het gebied van legionellabestrijding en biedt ondernemers tegen gunstige voorwaarden advies en apparatuur aan. In Oud London is de door hen ontwikkelde Bifipro® geplaatst, zodat gasten veilig kunnen drinken en douchen.