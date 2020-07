'Van bloemen word je altijd blij'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Jan Star van Jan Star Bloemen in Den Dolder.

door Ingrid Wong

Den Dolder - “In maart begon eindelijk de handel weer een beetje op gang te komen. Eind vorig jaar was de Dolderseweg voor de deur volledig opgebroken. Maandenlang waren we totaal onbereikbaar en toen de weg eindelijk weer open ging waren de parkeerplaatsen voor de deur nog niet af en konden klanten niet eens stoppen. Eind december konden we nog net een beetje profiteren van de kerstperiode. En vanaf half maart lag heel Nederland in één klap stil. Niemand op straat en boodschappen doen bleef beperkt tot korte tochtje naar de supermarkt. Het hoofd stond bij sommige mensen niet naar bloemen kopen.

We staan al meer dan vijftig jaar met bloemen in Den Dolder. Mijn vader is daarmee begonnen in 1967, in mijn geboortejaar. Een aantal jaren geleden heb ik het overgenomen van mijn vader. Hij is nu 88 maar komt nog heel regelmatig langs. Dan belt hij zaterdagochtend om 10.00 uur dat hij lekker thuis blijft en om kwart over 10 stapt ie toch in de auto.

Sinds september vorig jaar staan we nog steeds op hetzelfde pleintje, maar nu voor onze eigen winkel. We huren het pand samen met de Werkwinkel, een bijzondere en leuke combinatie. Met de winkel hebben we ruimte voor mooie vazen en andere extra’s. Beneden is een opslagruimte waar we workshops willen gaan geven. We maken eigenlijk altijd een boeket op maat, plukboeketten noemen we dat, met bloemen supervers van de veiling en direct van de kweker.

Dat we nog steeds buiten verkopen is nu in ons voordeel. Onze klanten hebben ruimte genoeg om op hun beurt te wachten. De afgelopen weken is het weer vertrouwd druk. De mensen zijn veel thuis en wil nog meer dan anders kleur en fleur in huis. Het zijn rare tijden, maar van bloemen wordt tenslotte iedereen altijd blij.”

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Hoe worden zij geraakt en vooral: hoe gaan ze er mee om?

Hun verhalen staan op www.OndernemendinZeist.nl, een belangeloos initiatief van Samen voor Zeist, Hart voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en een aantal zelfstandig professionals. Deze krant werkt voor de campagne #NLstartop met hen samen.