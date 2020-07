Nooitgedacht, veel voorkomende naam

Maaike uit Zeist wil heel graag weten waar de straatnaam Nooitgedacht vandaan komt. Helemaal te achterhalen is dat niet. De naam ‘Nooit Gedacht’ wordt vaak gebruikt voor iets dat men nooit dacht te bereiken of iets waarvan men dacht dat het nooit zou lukken. En zelfs iets waarvan je altijd dacht dat je het niet leuk zou vinden of mee zou maken. Een veel voorkomende naam dus.

door Adriënne Nijssen

Zeist - In Nederland zijn er maar liefst dertien windmolens die de naam Nooitgedacht dragen. Nooitgedacht is ook een plaats in de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. En een oude naam voor het buurtschap Nolle in de gemeente Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen. Ook een voormalig brugwaterschap in Veendam draagt deze naam. Net zoals boerderijen in de gemeenten Abcoude, Montfoort en Nieuwegein. Een gehucht in de gemeente Delfzijl in Groningen en een woonwijk in Assen heetten Nooitgedacht. Er varen boten en bootjes met deze naam in de Nederlandse wateren en er zijn ontelbare huizen die zo genoemd zijn. In Geffen, gemeente Oss, heet de voetbalvereniging VV Nooit Gedacht. En in Hilversum bevindt zich Uitgeverij Nooitgedacht, een uitgever die zich gespecialiseerd heeft in pocketstrips.

Aan deze opsomming heeft Maaike niet veel. Dus doken we de archieven van de gemeente Zeist in. En dan blijkt dat de naam Nooitgedacht al in 1851 voorkomt.

Onder burgemeester Frans Nicolaas van Bern, die zijn ambt uitoefende van 1811 tot 1850 is de naam Nooitgedacht ontstaan. Zeist ontwikkelde zich in die tijd van boerendorp naar villadorp met grote en kleine buitenplaatsen. Eeuwenlang bestond het dorp uit de Eerste en de Tweede Dorpsstraat, nu werd achter de Tweede Dorpsstraat een rij huisjes gebouwd. Deze uitbreiding heette in eerste instantie Nieuw Zeist. Ambachtslieden, dagloners en arbeiders gingen daar bij elkaar wonen. Specialisatie onder de middenstand kwam langzaam op gang. Een kruidenier, een melkboer, een kleermaker, een bakker, een slager, een schilder, een metselaar en een timmerman verschijnen in het gebied.

De naam Nieuw Zeist verandert later in Nooitgedacht, vermoedelijk genoemd naar een in deze straat gelegen huis ‘Nooit Gedacht’. Langzamerhand verdween de middenstand uit deze straat en werd het de straat zoals we die nu kennen.

