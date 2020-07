Uitgestelde lintjesregen in gemeente Bunnik

Vrijdag 3 juli reikte burgemeester Ruud van Bennekom aan drie inwoners van gemeente Bunnik een Koninklijke onderscheiding uit. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.



Bunnik - De drie gedecoreerden zijn Wijbe Douma uit Werkhoven, Anja van Schaik-Kools uit Odijk en Yvonne van Lierop-van der Most uit Odijk. Vanwege corona kon de uitreiking niet plaatsvinden op de officiële datum (24 april). Die ochtend informeerde burgemeester Van Bennekom hen via een videobelverbinding dat zij gedecoreerd zouden worden.



Wijbe Douma (1950) is al jaren actief bij SV Aurora Voetbal, eerst als algemeen bestuurslid en vanaf 2000 is hij voorzitter. Hij was bestuurder van Sportplatform Bunnik en medeinitiator van de Brede School Werkhoven (nu multifunctionele accommodatie Het Kwartier).



Anja van Schaik (1963) is een ras Odijkse en al heel lang vrijwilligster bij stichting Sporthuis Bunnik, carnavalsvereniging De Rijnpinters en bij de H. Nicolaaskerk in Odijk.



Yvonne van Lierop is al vele jaren actief bij het Leger des Heils als leidster Vrouwenbond en jeugdwerk en in de maatschappelijke dienstverlening.