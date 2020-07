Vlam in vrachtwagens

Den Dolder - Twee vrachtwagens van transportbedrijf Dorrestein in Den Dolder hebben in de nacht van zondag op maandag vlam gevat. De trucks stonden tienmeter van een gebouw af, maar de brandweer voorkwam dat de brand oversloeg naar het naastgelegen pand. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend. Binnen drie kwartier was het vuur onder controle.

(Foto: Menno Bausch Fotografie)