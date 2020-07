Van Zeist dé bierstad van Nederland maken

Aan de Slotlaan in Zeist staat sinds begin dit jaar Proeflokaal Brewers, een speciaalzaak waar uitsluitend zelfgebrouwen bier uit de regio wordt geschonken. De coronacrisis gooide na de eerste weken roet in het eten, maar inmiddels stroomt het terras regelmatig vol.

door Carol Dohmen

Zeist - Het begon als een hobby in het woonhuis van Cas en Marleen Brasser uit Austerlitz. Nadat de kinderen de deur uit waren, ontstond er ruimte om te gaan experimenteren met een lang gekoesterde wens: zelf bierbrouwen. Brasser: “Ik ben gewoon maar begonnen met wat van die pakketten om je eigen bier te maken. Dat lukte best aardig en de buurtsuper aan de overkant van de straat had belangstelling om een lokaal product in de schappen te zetten. Maar dan moest het wel commercieel gebrouwen bier worden.”

Van het een kwam het ander. Na anderhalf jaar in Nieuwegein te hebben gebrouwd, deed zich de mogelijkheid voor verder op te schalen op het bedrijventerrein tegenover hotel Oud London. Brasser: “Samen met een compagnon heb ik een brouwhuis van 500 liter, voor biertjes als Brasser’s Blond en Austerlitzer Pale Ale. Nu is er veel aanbod van zelfgebrouwen bier, dus toen de verkoop stagneerde, dacht ik na over een volgende stap.”

Eigen zaak

Brasser werkte in loondienst, waar hij voor een grote cateraar horecaconcepten ontwikkelde en hielp deze in de praktijk in te regelen Tijdens een vakantie in Dublin ontstond inspiratie voor een nieuw concept: een bier-eetcafé. “Ik dacht, dit ga ik zélf runnen. Een pand had ik al op het oog.” Hij nam ontslag, zocht contact met de eigenaar van Slotlaan 314 en ging aan de slag. Terwijl hij de zaak verbouwde, dacht hij het concept verder uit. “Ik wilde een circulair bedrijf. Een derde van de bieren maken we zelf, de rest komt van andere regionale brouwerijen. We serveren bierbostelbrood, gebakken door bakker Albert, waar ook het gist uit de brouwerij voor gebruikt wordt. Onze mout gaat naar varkens die in Amerongen in het bos lopen, in ruil daarvoor krijgen we eigengemaakte worst. De gerechten in het café worden voor een groot deel in of met bier bereid, en ik heb mijn eigen twist aan Surinaams eten gegeven.”

Ambitie

De ambitie van Brasser is groot. “Het was heel ongelukkig dat we zo kort na de opening moesten sluiten vanwege corona. We hebben het hoofd boven water gehouden door de keuken te benutten voor afhaal- en bezorgmaaltijden. Maar nu wil ik van Zeist dé bierstad van Nederland maken. Veel van onze gasten zijn inwoners uit Zeist die oorspronkelijk uit de stad komen, mensen die van lekker bier en eten houden en belangstelling hebben voor regionale producten. Je kunt bij ons een workshop bierbrouwen volgen met een groep mensen, en natuurlijk zijn er proeverijen. Het is hard werken, maar ik wil nog één keer knallen. Als ik 70 ben, wil ik kunnen zeggen ‘dat heb ik toch maar mooi gedaan’”.

www.proeflokaalbrewers.nl