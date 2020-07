Twee kanten aan vrijwilligerswerk

“Vrijwilligerswerk heeft twee kanten,” zeggen Julia Fonteine en Ria de Gier. “Het is natuurlijk afleiding van je huishoudelijke beslommeringen. En heel belangrijk, je bent onder de mensen. Maar je maakt ook kennis met verschillende culturen. Dit is een wijk met heel veel verschillende culturen.” Ze bedoelen dan de wijk Vollenhove waar de Weggeefwinkel gevestigd is. Julia (75) werkt al vier jaar in ‘het winkeltje’ en op dinsdag doet ze dat samen met Ria (68). Ze zijn op elkaar ingespeeld, hoewel Julia verzekert dat ze met de andere vrijwilligers op dezelfde manier ook heel goed kan opschieten.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Het winkeltje is de plaats waar bij de Weggeefwinkel spullen uit het duurdere segment voor een klein prijsje verkocht worden,” legt Julia uit. “Daar worden onder andere de kosten voor gas, water en licht van betaald,” voegt Ria er nog aan toe.

Julia en Ria hadden allebei zo hun redenen om voor ‘het winkeltje’ te kiezen. “Ik kwam hier vaak spullen brengen, maar ik kwam vooral om te kopen in het winkeltje,” vertelt Julia. ''En, ik heb altijd in winkels gewerkt. Zowel brood en banket als kleding. De laatste twintig jaar van mijn werkzame leven was het kleding. Ik heb bij C&A gewerkt en bij een duurdere kledingzaak Modehuis Struis. Ik heb bij Dick Struis op de Slotlaan gewerkt. En nu werk ik zo’n vier jaar hier, ongeveer veertien uur per week.”

Ria koos vooral voor ‘het winkeltje’ omdat de rest van de Weggeefwinkel haar niet aansprak. “Sorteren vliegt me echt teveel aan. De winkel inspireerde mij juist. Ik werkte 49 jaar op het hoofdkantoor van de DA-drogisten. Een administratieve baan, dus dit is wel wat anders. Vorig jaar werd ik gevraagd om hier te komen werken. Ik ben in april begonnen, dus ruim een jaar nu.”

In ‘het winkeltje’ worden diverse spullen verkocht. “Het kunnen serviezen zijn, speelgoed, wat al niet. Veel sieraden ook,” zeggen de dames.

Er komen diverse klanten in hun winkel. “Soms zijn mensen echt op zoek naar dat ene kopje omdat hun servies niet meer compleet is. Soms komt er een antiquair die bijvoorbeeld op zoek is naar bepaalde theelepeltjes. Maar ook gewoon mensen die zomaar regelmatig komen kijken of er iets voor hen in de winkel ligt,” vertelt Julia. “Soms vraagt iemand om poppenhuismeubeltjes. Als dat dan binnenkomt dan hou je dat apart. We vinden het fijn als we mensen voor een klein prijsje blij kunnen maken.”

Veel mensen denken dat de Weggeefwinkel bedoeld is voor mensen die het niet zo breed hebben. “Dat klopt natuurlijk ook,” vertelt Ria, “maar de belangrijkste opzet is toch wel dat spullen hergebruikt worden. Dat er minder wordt weggegooid. Recycling dus.”

Wekenlang mochten de dames niet werken vanwege het coronavirus en dat vonden ze heel jammer. “Bij de heropening gaven wij daarom de eerste klant een grote bos kunstbloemen. Zo geweldig vonden wij het dat we weer mochten werken. Er mogen nu twee klanten tegelijk binnen. We houden de anderhalve meter goed in acht.”