Waardevol lintje voor Zeistenaren

De verrassing leek er een beetje af. Op 24 april ontvingen vijftien gedecoreerden in Zeist al via hun dierbaren de boodschap dat ze koninklijk onderscheiden werden. Burgemeester Koos Janssen feliciteerde ze toen via een videoboodschap met de bekendmaking. En toch was het vrijdag 3 juli een feestelijke bijeenkomst in de Hendrik Marsmanzaal van Figi. Soms ontroerd, vaak met veel humor en een enkeling opnieuw verrast, namen de decorandi het waardevolle lintje in ontvangst van burgemeester Koos Janssen.

van de redactie

Zeist - Vanwege de coronamaatregelen kon de echte uitreiking van de onderscheidingen niet eerder plaatsvinden. Ook nu waren er beperkingen. De officiële ceremonie vond in twee groepen plaats; één in de ochtend en één in de middag. De aanwezigen zaten in kleine gezelschappen op anderhalve meter afstand van elkaar in de grote theaterzaal. Op het podium was met kruisjes aangemerkt waar ze moesten staan, op anderhalve meter afstand van de burgemeester. Deze noodzakelijke maatregelen deden echter niets af aan de sfeer, die zelfs haast intiemer was dan in voorgaande jaren.

Goedkoop stukje stof?

Daarin past misschien ook wel de opmerking van de burgemeester, dat ‘bescheidenheid’ de lintjesregen kenmerkt. “Decorandi roepen vaak niet zelf van de daken dat ze koninklijk onderscheiden worden. Bovendien, we hebben het altijd over het ‘lintje’. Dit stukje stof is het goedkoopste onderdeel van de hele onderscheiding. En dat terwijl deze vijftien mensen zijn voorgedragen vanuit de samenleving. Door andere mensen die vinden dat zij zich op bijzondere wijze hebben ingezet vóór onze samenleving. Het lintje - deze erepenning - is een teken van grote waardering daarvoor.”

De burgemeester sprak de decorandi persoonlijk toe en overhandigde hen vervolgens de onderscheiding. De feestelijkheid werd muzikaal omlijst door Trio C Tot de derde. Omdat zingen niet was toegestaan, neurieden de aanwezigen na afloop het Wilhelmus mee.

Extra betekenis



Deze bijzondere Algemene Gelegenheid kreeg een extra betekenis. De gevolgen van de coronamaatregelen onderstrepen de noodzaak om te zien naar elkaar. En te zorgen voor degenen die het nodig hebben.

Onderstaande mensen uit Zeist werden als volgt onderscheiden:



Eerste bijeenkomst:

De heer G. Blankensteijn, Lid in de Orde van Oranje Nassau; mevrouw M. T. Boerhout-Smakman, Lid in de Orde van Oranje Nassau; de heer M.H. van den Brink, Lid in de Orde van Oranje Nassau; mevrouw A. van der Ploeg, Lid in de Orde van Oranje Nassau; de heer G.J.M. van den Dijssel, Lid in de Orde van Oranje Nassau; mevrouw M.P. Koek, Lid in de Orde van Oranje Nassau, de heer E.B. Kok, Lid in de Orde van Oranje Nassau en ten slotte de heer N.J.M. Oudshoorn, Lid in de Orde van Oranje Nassau.



De tweede groep:

Mevrouw B.M. Emmen-Hassel, Lid in de Orde van Oranje Nassua; mevrouw M.T. Kroep-Helsdingen, Lid in de Orde van Oranje Nassau; mevrouw J. Meuwese-Jongejeugd, Officier in de Orde van Oranje Nassau; de heer C. Randewijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau; de heer J. Smelik, Ridder in de Orde van Oranje Nassau; de heer E.P. Visscher, Lid in de Orde van Oranje Nassau en ten slotte de heer C.W. van der Waaij, Officier in de Orde van Oranje Nassau.