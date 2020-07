Nooitgedacht: hoe kom je als straat aan zo’n naam

reacties van lezers

Leuk om in de Nieuwsbode van 1 juli het stukje van Adriënne Nijssen te lezen over de geschiedenis van de straat waar ik woon. Haar vermoeden dat een woning de straat aan zijn naam heeft geholpen, klopt. Dat weet ik dankzij Wim en Alie Slijkhuis.

Zeist - Broer en zus zijn begin vorige eeuw op Nooitgedacht geboren en hebben er hun leven lang gewoond. Het waren onze overburen en zij vertelden me de geschiedenis van het huis waar wij sinds 2000 in wonen: Nooitgedacht 1.

In de tijd dat de Heren van Zeist de grond nog in bezit hadden, werden ze dagelijks door een vaste leverancier voorzien van vers brood. Als dank gaven zij de bakker toestemming om zich als eerste middenstander te vestigen op hun terrein. De bakker had dat niet verwacht en noemde zijn bakkerij Nooitgedacht.

Na hem volgden er meer maar hij gaf zo de straat zijn naam. Hoe het de bakker verder is vergaan, weet ik niet. Wél dat rond 1890 Bart Van Nie, een aannemer uit Gelderland, het perceel heeft gekocht. De bestaande bebouwing werd gesloopt en Van Nie bouwde op die plek een moderne stadsvilla voor hem en zijn gezin en een bijbehorende werkplaats. Mogelijk wilde hij recht doen aan de betekenis van de plek. Of misschien was hij gewoon trots op zijn huis dat waarschijnlijk groter was dan de andere huizen in de straat. Wie weet. In ieder geval doopte hij de nieuwe woning weer Nooitgedacht. Een naam die nog steeds in sierlijke krulletters op de spiegel boven de voordeur prijkt. De werkplaats is trouwens later verzelfstandigd, kreeg huisnummer 3, en heeft sindsdien menig bedrijf onderdak geboden. Sinds kort bestaat het uit twee appartementen. Nooitgedacht 1 was en is nog steeds een woonhuis en aan het uiterlijk is sinds de bouw in 1890 niet veel veranderd.

Overigens noemden bewoners van Nooitgedacht hun straat vroeger 'de buurt'. En foto’s uit die tijd bevestigen dat er vooral ambachtslieden en kleine ondernemers woonden. Wim en Alie hebben zelf jarenlang een bakkerij gehad: recht tegenover de plek waar de bakker uit hun verhaal zich ooit als eerste mocht vestigen.



Anne-Marie Bergervoet