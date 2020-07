Nieuwe ontvangstruimte Slot Zeist: Marotzaal

De rechtervleugel van het Slot wordt flink verbouwd en in lijn gebracht met de barokstijl van het hoofdgebouw. Er komt onder meer een centrale ontvangstruimte met een informatiebalie, een souvenirwinkel en een vaste expositie over de historie van Zeist.

Zeist - Om deze ontvangstruimte een passende naam te geven is een prijsvraag uitgeschreven. Uit de tientallen inzendingen is gekozen voor Marotzaal, een naam die verwijst naar Daniël Marot (ca. 1660-1752). Met de naam Marotzaal wordt de man geëerd die in de 17de eeuw de tuinen én het interieur van Slot Zeist heeft ontworpen. De stijl van Marot is ook het uitgangspunt voor de aankleding van de vernieuwde rechtervleugel.

Met de kunstzinnige talenten van Marot wordt bovendien de link gelegd met werk van de kunstenaars die je straks in Slot Zeist kunt bewonderen. Van de concertpianisten op de Slotzolder tot de acteurs in het Slottheater. Van de beeldhouwers in de expositiezalen tot de koks van de horeca. En van de gidsen van ’t Gilde tot de muzikanten in het Slottuintheater.

Vrijdag 10 juli zijn de drie bedenkers van de naam Marotzaal op passende wijze in het zonnetje gezet. Zij krijgen van Slot Zeist Horeca een high tea voor twee personen.