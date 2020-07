Michiel Stork ontwikkelt coronavaccins

Het Nederlandse Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park in Bilthoven, ontwikkelt humane vaccins tegen allerlei infectieziektes. De coronapandemie benadrukt het belang van de werkzaamheden. Sinds maart dit jaar zet het bedrijf alles op alles om een veilig vaccin tegen corona te ontwikkelen.

door Carol Dohmen

Bilthoven - Zeistenaar Michiel Stork fietste altijd al graag naar zijn werk, maar sinds de uitbraak van de coronacrisis is hij nóg gemotiveerder zijn steentje bij te dragen aan het vinden van een vaccin. Stork, vice-president business development, zit al 15 jaar ‘in de vaccins’. Als echte wetenschapper beschrijft hij nauwgezet de stappen die gezet moeten worden om een veilig en werkend vaccin op de markt te brengen. “Normaal gesproken kan het wel 10 tot 20 jaar duren voordat een slim idee is doorontwikkeld tot een goed vaccin. Die tijd hebben we nu niet. Gelukkig werken we al een paar jaar aan een versnelde methode om een vaccin te ontwikkelen. Dat was vanuit de gedachte ‘stel er gebeurt iets, dan moeten we snel kunnen handelen’. Daardoor ligt er al een beproefde manier, die we nu inzetten om op de korte termijn een vaccin te hebben.”

Er wordt niet op één paard gewed; het bedrijf werkt aan vier verschillende vaccins. Stork: “We sparen tijd in het voortraject, waarin het theoretisch concept wordt uitgewerkt. Het snelst gaat een vaccin dat ervoor zorgt dat je veel minder ziek wordt. Eind dit jaar verwachten we dat te kunnen gaan testen. Natuurlijk doen we geen concessies aan de klinische studies, waarin we onderzoeken of het vaccin veilig zijn werk doet. Het moet secuur, goed en snel.” De microbioloog is trots op het bedrijf en collega’s. “Ik ben geraakt door de snelheid en motivatie waarmee we als groep aan dit wereldwijde probleem werken.” Hij is ook realistisch: “Het ziet er veelbelovend uit, zeker omdat we vier vaccins onderzoeken. Toch bestaat de kans dat het niet gaat werken. Er worden wereldwijd 180 vaccins onderzocht, waarvan er hopelijk een paar op de markt komen. Dan zou het mooi zijn als er één van ons bij zit.”

Met een hypermodern lab van 2000 m2 en een groot netwerk is 'Bilthoven' een begrip in de internationale vaccinwereld. Er zijn 200 miljoen kinderen ingeënt met het hier ontwikkelde HIB vaccin (hersenvliesontsteking). Het bedrijf Intravacc maakte vroeger deel uit van het Nederlands Vaccininstituut. Vaccinproductie is eerder afgestoten als publieke taak. Vanwege de coronapandemie staat de verkoop van Intravacc aan een private partij, waarbij het waarborgen van de publieke belangen centraal staat, tijdelijk on-hold.