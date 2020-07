'Muziek is belangrijk voor mensen'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Liesbeth Steffens en Marius Beets van Muziekwinkel Zeist aan de Bergweg 9.

door Ingrid Wong

Zeist - ''Tot nu toe lijkt het mee te vallen. We zijn niet dicht geweest, maar mensen belden soms toch op met de vraag 'zijn jullie echt open?'. Vroeger was de winkel op zaterdag bomvol. Nu is het rustiger en komen mensen gerichter. Eigenlijk hebben we niets bijzonders hoeven doen en loopt het helemaal vanzelf. Dat is mooi om te zien.

Ook merk je hoe belangrijk muziek is voor mensen. Dat ze zeggen, “ik heb nog een gitaar op zolder” of “ik wilde altijd al …”. Daar kunnen we ons over verheugen, want wat wil je als musicus nog meer?

Mooi verhaal

Een mooi verhaal is dat van iemand die jaren geleden gitaar had gespeeld en door de lockdown vastzat in het buitenland. De buurman bleek gitaardocent en hij is daar weer les gaan nemen. Het was zo’n succes dat hij hier een nieuwe gitaar kwam kopen. Het is niet elitair zoals ze wel eens zeggen. Muziek is voor iedereen. Iedereen kan hier terecht en dat gebeurt ook.

Hoe de toekomst eruit gaat zien, moeten we afwachten. Bij ons gaat de klap waarschijnlijk later komen, maar voorlopig is de schade nog te overzien. Toen we deze winkel vier jaar geleden overnamen was het best hectisch om het te combineren met musiceren. Dat laatste is totaal weggevallen en dat we nu niet kunnen spelen of lesgeven is eigenlijk een veel grotere zorg. We kunnen dit doen omdat we ook andere dingen doen.

Lange recesssie

Als er echt een grote, lange recessie komt is het maar de vraag of we dit kunnen voorzetten. Maar we gaan niet nu al bij de pakken neerzitten. Mensen maken al eeuwen muziek! We houden ervan om mensen op weg te helpen in de muziek en klanten zijn duidelijk blij dat we hier zitten. Ze weten steeds beter de weg te vinden naar de winkel.''

Dit verhaal kwam tot stand door Ondernemend in Zeist, een initiatief van een aantal zelfstandig ondernemers, Samen voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en Hart van Zeist om de ondernemers in de gemeente aan het woord te laten over hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Kijk op www.ondernemendinzeist.nl voor meer verhalen.