P’Arts brengt expositie 'Zomerkunst '

Elzelien Jansen is een veelzijdig kunstenaar. Als kind werd haar vooral de liefde voor muziek bijgebracht, ze studeerde ook schoolmuziek. Later deed ze de Wackers-academie in Amsterdam waar ze veel boetseerde, tekende en schilderde. Als laatste deed ze ook nog de opleiding kunstzinnige therapie bij De Wervel in Driebergen.

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - “Als kunstzinnig therapeute ben ik jaren aan het werk geweest,” vertelt Elzelien. “Daarnaast had ik thuis een atelier waar ik regelmatig werkte. Een kleine tien jaar geleden ben ik fulltime kunstenaar geworden.”

Elzelien werd lid van P’Arts, een collectief dat toen gevestigd was in het zogenaamde ‘Enecogebouw’ op de hoek van de Antonlaan en de Steynlaan in Zeist. In 2015 kreeg dit gebouw een andere bestemming. “Wij zijn toen op zoek gegaan naar een andere plek en zijn uiteindelijk terecht gekomen in Den Dolder, waar wij verschillende ruimten in mooie panden op het Altrechtterrein als ateliers in gebruik konden nemen via HOD Leegstandbeheer. Eind 2016 is de verhuizing afgerond en is P’Arts alleen in Den Dolder gevestigd. Op het terrein zijn ateliers voor kunstenaars en in de Gehoorzaal is een expositieruimte gecreëerd.” Elzelien heeft haar atelier in de oude linnenkamer en geeft daar ook cursussen en verschillende seizoenworkshops “In beeldhouwen, boetseren, tekenen schilderen en daarnaast werk ik ook in opdracht. Op mijn website www.elzelienatelier.nl is daar genoeg over te vinden. De rode draad in mijn werk is het zoeken naar de essentie achter de vorm, schoonheid en verwondering. Ik ben een verhalend kunstenaar. Ik werk met thema’s en lees daar veel over.”

Inmiddels hebben 22 kunstenaars een atelier op het Altrechtterrein en voor de coronacrisis liepen ze regelmatig bij elkaar binnen. “Gewoon om eens te kijken wat de ander aan het doen is,” vertelt Elzelien. “Ineens werd het stil en verlaten. Na de laatste versoepelingen zijn we meteen met een aantal kunstenaars bij elkaar geweest om een snelle actie in het leven te roepen. Die is bijna uit nood geboren. En dat is ‘Zomerkunst’ geworden. De oude Gehoorzaal hadden we zelf al opgeknapt tot een prachtige galerieruimte. Nu gaan daar de komende zomer acht kunstenaars van P’Arts, waaronder ikzelf, exposeren. Daarnaast is er elke week een andere gastkunstenaar. Op 19 juli is dat Elsje Hofman met schilderijen. De gastkunstenaars zijn heel divers zoals makers van fotografie, quilts, schilderijen en wandbekleding met vilt. De namen van de gastkunstenaars zijn te lezen op www.stichtingparts.nl,” zegt Elzelien.

De expositie ‘Zomerkunst’ is elke zondag geopend vanaf 12 juli tot en met 30 augustus. Tussen 12.00 en 17.00 uur kun je genieten van kunst. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Navigatieadres is Vijverberg 15, Den Dolder.

“Natuurlijk houden we ons aan de coronamaatregelen,” zegt Elzelien. “Maar eindelijk kunnen mensen er weer op uit en kunst beleven. En daar zijn we heel blij mee.”