Uitnodigende leefruimtes in De Weijer

Michiel Moes is trots op het nieuwe woonzorgcentrum in Bunnik. (Foto: Ellis Plokker )

Michiel Moes is trots op het nieuwe woonzorgcentrum in Bunnik. (Foto: Ellis Plokker )

De nieuwe woon-zorglocatie De Weijer in Bunnik wordt naar verwachting eind september feestelijk geopend. Het huis is helemaal ingericht op mensen met dementie, volgens een nieuw concept.

door Ellis Plokker

Bunnik - Michiel Moes, regiomanager bij QuaRijn, vertelt dat de nieuwe zorglocatie is ingericht op wat mensen met dementie nodig hebben: de kleuren, het licht en de indeling zijn zo gekozen, dat ze voor hen uitnodigend zijn om zich door de ruimte te bewegen. Beneden zijn veertien ruime appartementen, er is een grote landelijke keuken en er zijn twee open leefruimtes. Daarin is plaats voor bijvoorbeeld een atelier, een bibliotheek, persoonlijke spullen en allerlei activiteiten. “De inrichting van het pand maakt deel uit van een nieuwe werkwijze, waarbij we uitgaan van de autonomie en gewoontes van de bewoners. Bewoners kunnen ook zelf naar buiten in de beleeftuin,” vertelt Moes.

De familie en mantelzorgers van de toekomstige bewoners blijven na de verhuizing onderdeel van hun dagelijks leven. Moes: “Het is de bedoeling dat een medewerker voor de verhuizing een dagdeel meeloopt bij de toekomstige bewoner thuis. Hij of zij stelt de bewoner daarna voor aan het team. Familie is welkom om een keer te koken of om een deel van zorg op zich te nemen, zoals ze dat gewend waren te doen. Natuurlijk zijn wij eindverantwoordelijk voor de zorg, maar als we die meteen helemaal zouden overnemen, nemen we ook een deel van de vertrouwde rituelen weg voor bewoners en hun mantelzorgers. En dat zou jammer zijn.”

Er komen foto’s van de Kromme Rijn en het dorp in het pand, want herkenbaarheid van de omgeving is belangrijk voor de bewoners. Moes: “Ik denk dat we bij QuaRijn trots mogen zijn dat we dit hebben gerealiseerd. We hebben ons laten inspireren door een bureau dat gespecialiseerd is in dementie en interieur.” Het ontwerpen en bouwen heeft ongeveer twee jaar geduurd. De eerste bewoners kunnen naar verwachting eind september verhuizen.

QuaRijn biedt zorg aan senioren in de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. De stichting heeft woonlocaties, ontmoetingscentra en een kennis- en behandelcentrum voor mensen met dementie en andere aandoeningen. De nieuwe zorglocatie De Weijer in Bunnik is bedoeld voor mensen die zelf in Bunnik wonen, of van wie de directe familieleden in Bunnik wonen. Zie: www.quarijn.nl