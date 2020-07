Eropuit met de scootmobiel

In de gemeente Zeist is buurtsportteam Sportief Zeist actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Zeisterse bevolking meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Begin maart werd het plan gelanceerd om met mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel tochten door de omgeving te gaan maken. “Door corona ging dat plan in de ijskast,” vertelt Amanda de Waardt, buurtsportcoach bij Sportief Zeist. “Het project was opgezet door Elyna Kortwijk. Zij is momenteel met zwangerschapsverlof, dus heb ik het van haar overgenomen.”

Het idee is niet nieuw: het werd afgekeken van de stad Leiden, waar het een groot succes is. “Zeist heeft ook een mooie omgeving, dus waarom zou dat hier ook niet kunnen,” zegt Amanda. "We starten onze tochten bij ‘De Ark’, waar me nauw mee samenwerken. Onze eerste tocht op 15 juli ging vandaaruit langs de kinderboerderij naar Slot Zeist. Daar hebben we naar de herten gekeken en vervolgens zijn we koffie gaan drinken bij ’t Jagershuys en daarna een klein stukje door het bos gereden. Onderweg kregen we veel aandacht, mensen lachten naar ons, zeiden ons gedag. Dat is toch fantastisch.”

Om er zeker van te zijn dat mensen goed genoeg kunnen rijden, wordt vooraf een test gedaan. “Ik ben sport- en bewegingsleider, maar geen ergotherapeut. Ik ben geen expert met scootmobielen. Daarom moeten deelnemers eerst voorrijden voor ze mee mogen. Het is een klein testje, laten zien dat ze kunnen parkeren, samen een rond rijden, want samen rijden is toch anders dan alleen.”

Er wordt een tocht gemaakt van ongeveer tien kilometer, zodat zeker is dat de scootmobielen het aankunnen en de accu's niet voortijdig leeg zijn. Naast Amanda gaan er nog twee vrijwilligers mee, zij rijden op de fiets. Er kunnen maximaal acht tot negen mensen deelnemen aan de tocht.

Woon je in de buurt van Zeist en zie je het wel zitten om regelmatig een uitstapje te maken en nieuwe sociale contacten op te doen? Neem dan contact op met Amanda de Waardt, 06 - 29142231. De tochten vinden altijd op woensdag plaats van half elf tot plusminus half twee. Deelname is gratis. Er is elke keer een pauze bij een horecagelegenheid, consumpties wel op eigen kosten. De eerstvolgende tocht is op 5 augustus.