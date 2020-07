Ondernemend in Zeist: 'Klanten gunnen ons heel veel'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Hilde Sainteromane van Multicopy Zeist.

door Ingrid Wong

Zeist - “Ja, 20 maart. De lock-down. Toen viel er heel wat stil, praktisch de helft van het werk en de omzet viel weg. We doen veel in het maken van cursus- en documentatiemappen voor trainingen en opleidingen. We hebben allerlei gepersonaliseerd materiaal op voorraad waar we op afroep en op maat mappen van samenstellen en dan afleveren of verzenden. Voor beurzen en evenementen regelen wij vaak de gehele inrichting en promotionele artikelen. Maar toen werden alles in één klap afgelast. Ik heb NOW aangevraagd en gelukkig ook gekregen. Natuurlijk heb ik ook wel een nette financiële buffer, maar zonder de hulp van de overheid hadden we er een stuk slechter voor gestaan.

Na een opleiding voor onderwijzeres gevolgd te hebben ben ik in 1978 overgestapt naar het grafische vak. Ik vond het knippen, plakken en stencillen van de schoolkrant zo leuk dat ik de grafische school ben gaan doen. Mijn eerste baan was bij Multicopy, toen heette het nog sneldrukkerij. En dat is vaak nog steeds het beeld dat mensen van ons hebben: kopiëren en het kleinere drukwerk. Maar we doen veel meer zoals sign, bedrijfskleding, bebording, belettering, vlaggen, menukaarten en nog veel meer. Je kan het zo gek niet bedenken of wij kunnen het drukken of bedrukken.

Gelukkig bleven die opdrachten nog wel komen en daarbij kwam het ‘corona’-werk: stickers over afstand houden, plexiglas schermen bij balies en tussen werkplekken en eetplekken, voorzien van bedrijfslogo’s natuurlijk.

Als franchisenemer ben ik ook ondernemer. Dat betekent veel investeren in klantcontact. Dat persoonlijke contact is ongelooflijk belangrijk. We houden van onze klanten, we doen ons uiterste best voor ze. Klanten geven zelfs aan blij te zijn om weer opdrachten voor ons te hebben. En we hebben nog nooit zo weinig openstaande facturen gehad -iedereen begrijpt dat de cashflow nu nog belangrijker is dan anders.''

