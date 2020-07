Start Historisch Ommetje dwars door Den Dolder

Elke eerste donderdagochtend van de maand om 11.30 uur start vanaf Pelita een wandeling naar een bijzondere plek met een verhaal in Den Dolder. Wilt u rustig meewandelen en deze bijzondere plekken ontdekken in uw eigen woonplaats, sluit dan gerust aan.

Den Dolder - Op 6 augustus a.s. gaat de eerste historische wandeling naar het tegelmozaïek in de spoortunnel bij DOSC. Deze twee tableaus zijn gemaakt op basis van tekeningen van leerlingen van de basisschool. Hetty Beekman zal uitleg geven. Overige data om aan te sluiten zijn: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2020. Op de tussenliggende donderdagen wordt er natuurlijk ook gewandeld vanaf Pelita.

Start om 11.30 uur. Duur van de wandeling is 45 minuten.

Op 3 september is de bevrijdingsbank het einddoel. Deze geheel gerenoveerde bank is door de bevolking geschonken aan de gemeente Zeist op 30 augustus 1945. Er staat nu ook bloeiend groen rond deze mooie plek, een informatiebord en… een nieuwe vrijheidsboom. Petra Koek legt een en ander uit.

Op 1 oktober lopen we naar het Historisch Wandkleed. We kunnen – met de lift – naar boven om het in het echt te bewonderen.

Aanmelden is gewenst voor deze wandelingen bij Margot van Meander Omnium/Pelita of mail aan carin@sportiefzeist.nl. Het Historisch Ommetje wordt maandelijks door de buurtsportcoach Carin Kuijpers in samenwerking met de Historische Vereniging Den Dolder uitgevoerd.