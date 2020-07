Loc 329 op zijn plek

Zeist - Vorige week ging de droom van Zeister vastgoedondernemer Henk Dissel in vervulling. Hij kreeg zijn eigen locomotief bij het door hem en zijn team gerenoveerde station Huis ter Heide. Aan het project om Café Spitfire aan de Amersfoortseweg, zoals het stationsgebouw beter bekend is in de volksmond terug te brengen in de oorspronkelijke staat werd ruim twee jaar gewerkt. Slechts een handjevol mensen waren vanwege de coronamaatregelen uitgenodigd om te zien hoe locomotief 329 uit 1950 op zijn plek werd gezet. Na twee jaar ziet station Huis ter Heide er weer net zo uit als in zijn jonge jaren.